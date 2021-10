Quartararo: "El título me va a dar un empujón muy grande"

Apenas han pasado 48 horas desde que Fabio Quartararo cruzó la meta del Gran Premio de Emilia Romagna, en el que se proclamó campeón del mundo de MotoGP. Es el primer francés que lo logra y el primer piloto de Yamaha desde Jorge Lorenzo, en 2015. La celebración fue acorde con la hazaña conseguida, aunque dejara al protagonista del último Mundial sin voz.

A pesar de la afonía, El Diablo atendió la llamada de Motorsport.com mientras viajaba por carretera de camino a su casa, en Niza.

Pregunta. ¿Quién fue la primera persona que le vino a la cabeza al cruzar la meta?

Respuesta. Mi padre. Bueno, los dos, toda la familia, pero, sobre todo, mi padre. Por todos los kilómetros que recorrimos juntos cuando yo era pequeño para poder correr. No quiero decir tonterías, pero hacíamos cincuenta o sesenta mil kilómetros al año para ir a entrenar y a las carreras, incluso más. Esa imagen es lo primero que me vino

P. Hace tres años era un piloto más de Moto2 y este domingo recibió la felicitación de Emmanuel Macron. ¿Le cuesta digerir todo lo que le ha pasado?

R. Es absolutamente de locos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que en 2018 estábamos muy abajo. La progresión ha sido brutal. Todo esto me va a dar un empujón muy grande con vistas al futuro. Ahora mismo aún no me creo lo que ha pasado, nunca pude imaginar que tan rápido, con solo 22 años, lograra esto. Y lo bueno es que tengo muchos años por delante para seguir luchando por realizar más sueños.

P. Antes hablaba de 2018. A pesar de los momentos difíciles, ¿usted siempre fue un muchacho feliz?

R. Yo soy así siempre, incluso en los momentos más complicados he sido feliz. Eso es lo más importante en la vida. En esos momentos, a pesar de no obtener los resultados que quería, estaba haciendo el trabajo que siempre soñé. Yo pienso a menudo en la gente que tiene un trabajo duro de verdad, o aquellos que cada día tienen que hacer algo que no les gusta. Eso es incomparable con nosotros. Incluso cuando los resultados no eran buenos era feliz en la vida.

P. ¿Qué sintió al ser coreado por los aficionados en casa de Valentino Rossi y tras imponerse a Bagnaia?

R. Ver a los fans de Valentino celebrando conmigo el título, incluso jugándomela con Pecco (Bagnaia) y en la última carrera de Vale, fue algo muy especial. Es algo que me llevo para siempre.

P. El paddock entero, desde sus rivales directos al resto de equipos, se alegraron mucho por usted y lo felicitaron. ¿Cómo lo hace para caer bien a todo el mundo?

R. La verdad es que estoy muy feliz de ver que pilotos como Marc (Márquez) se alegran por mí. Ellos saben lo duro que es estar a este nivel. El domingo fue el día más feliz de mi vida, y en parte es también por eso.

P. ¿Correrá más ligero a partir de ahora por la presión que se ha quitado?

R. La presión la tuve antes de la carrera, pero cuando estoy encima de la moto no la tengo. Tal vez en Misano sí apareció un poquito, porque sabía que no podía cometer ningún error. Creo que eso me va a quitar un peso de encima con vistas a las dos últimas carreras, pero el año que viene vamos a volver a empezar. No diría que lo haré desde cero, pero casi. Eso sí, seguro que lo haré mucho más alegre.

P. ¿Cuáles son las claves del cambio que ha dado respecto del año pasado? Entonces comenzó igual de fuerte, pero en la segunda mitad del curso se vino abajo.

R. La Yamaha de este año no es mucho mejor que la del pasado, pero sí hemos encontrado unas sensaciones encima de ella que me permiten ir mucho más rápido. Lo que más mejoramos es el tren delantero, pero, al final, Yamaha siempre tuvo el chasis más equilibrado. Yo diría que más que mejorar la moto de 2020, lo que hemos hecho ha sido recuperar algo que perdimos por el camino. Personalmente, cada vez que salgo a la pista mejoro, y esas sensaciones que he encontrado gracias al tren delantero me han permitido dar un paso muy grande.

P. ¿Cree que el Fabio actual habría sido campeón el año pasado?

R. Para ganar el título diría que no me habría alcanzado, pero seguro que no habríamos acabado octavos en la general. Yo creo que en 2020 mi posición lógica habría sido terminar tercero, pero lo gestioné bastante mal. Eso me permitió aprender mucho para poder ganar este año.

P. ¿Tiene más mérito este título si tenemos en cuenta que no ha sido un año fácil para Yamaha? Lo digo, sobre todo, por lo que ocurrió con Maverick Viñales.

R. No ha sido un año fácil para Yamaha, pero cundo pasas por momentos difíciles es cuando más disfrutas si después llegan los éxitos. Ver este domingo, en Misano, a todos los ingenieros y al Project Leader celebrando el título, supuso un contraste enorme con la primera carrera del año, en Qatar, donde todo fue muy frío. Se nota que se han quitado el estrés y la presión de encima. Este título permite olvidar todos los momentos difíciles por los que ha pasado Yamaha.

P. Usted nunca ha tenido ningún reparo en reconocer que en momentos puntuales acudió a un psicólogo deportivo. ¿Cree que eso también le hace más fuerte a ojos de los demás?

R. No tengo ningún problema en asumirlo. La última vez que fui a verlo fue en diciembre de 2020, y este año no he ido. Estuve una hora y media, pero durante todo el año, cuando han llegado momentos en los que me enojaba y estresaba, pensaba en aquella conversación que tuve. Eso realmente me ayuda, pero no voy muy asiduamente.

P. ¿Qué capricho se vas a dar tras ganar el título?

R. No he pensado todavía en ello. Lo que sí sé es que la Yamaha de este año, en nada se va a ir para casa. Ese es un capricho inmejorable.

P. Cuando uno llega a una comunión tan grande con su moto, ¿no le da miedo que Yamaha la toque y la desbarate?

R. Lo único que pido es más potencia. Pudimos probar el chasis de 2022 en Misano y va muy bien, pero lo que nos falta es potencia. Lo que le pido realmente a Yamaha es ganar en velocidad punta, para facilitarme un poco la vida en los adelantamientos. Sin ir más lejos, en la primera carrera en Misano, solo que hubiera tenido un poquito más de velocidad punta hubiera podido ganar.

P. ¿Le apetece competir con Márquez cuando esté al 100%?

R. Mucho. Marc está en forma, ha ganado las dos últimas carreras y tengo muchas ganas de luchar con él. Marc es un ejemplo al que sigo desde hace muchos años. Me gusta mucho como piloto y como persona, y las luchas que tuvimos en 2019, aún casi ganándolas siempre él, las recuerdo como los momentos en los que más pudo aprender y disfrutar. Me permitieron decir que corría contra un corredor ocho veces campeón del mundo.