Rossi: “Mi objetivo es ser competitivo y continuar mi carrera en 2021”

Yamaha ha movido ficha antes que nadie y este miércoles anunció el fichaje de Fabio Quartararo para su equipo oficial a partir de 2021, formando pareja con el ya renovado Maverick Viñales. Este movimiento deja sin plaza en el Monster Yamaha a Valentino Rossi.

Sin embargo, Yamaha no ha tomado la decisión de fichar a Quartararo sin haber consultado antes a Rossi sus planes de futuro. La precipitación de los movimientos en el mercado de pilotos en los últimos años ha provocado que la marca de los diapasones quisiera cerrar su alineación lo antes posible, mientras que el italiano quería tomarse tiempo antes de decidir si continúa en activo o se retira.

Como ya dijo a lo largo de 2019, Rossi esperará a las primeras carreras de esta temporada para decidir. No obstante, el #46 deja claro que por su cabeza no pasa la idea de la retirada, pero antes quiere ver su rendimiento en este inicio de 2020.

"Por razones del 'mercado de pilotos', Yamaha me pidió a principios de año tomar una decisión sobre mi futuro", explica Rossi. "Siguiendo con lo que dije la temporada pasada, confirmé que no quería precipitarme y necesitaba más tiempo. Yamaha actuó consecuentemente y continuó con las negociaciones. Está claro que después de los cambios técnicos y con la llega de mi nuevo ingeniero jefe, mi primer objetivo es ser competitivo este año y continuar mi carrera como piloto de MotoGP en 2021. Antes de hacerlo, necesito tener algunas respuestas en la pista y las primeras carreras me las pueden dar".

El movimiento de Quartararo obligaría a Rossi a irse al equipo Petronas en 2021 en caso de seguir en activo, aunque mantendría su estatus de piloto oficial.

"Estoy contento de que, en caso de que decida continuar, Yamaha me apoye en todos los sentidos, dándome una moto y contrato oficial. En los primeros test, daré lo mejor para hacer un buen trabajo con mi equipo y estar listo para el inicio de temporada", zanja.

