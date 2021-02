Quartararo quiere olvidar "lo que dicen de mí"

Con tres triunfos, el francés fue (junto a Franco Morbidelli) el integrante de la parrilla que más veces se encaramó al escalón más alto del podio, circunstancia que llama la atención si tenemos en cuenta que terminó el curso en la octava plaza de la tabla general, a 44 puntos de Joan Mir, el campeón, que solo necesitó ganar una carrera.

En su tercera temporada en MotoGP, el Diablo desembarcará en la escudería oficial de Yamaha, en el hueco que ha dejado libre, ni más ni menos, que Valentino Rossi. A sus 21 años, el de Niza no niega la presión extra que supone pasar de la estructura satélite de Petronas a la de fábrica, por más que la acepte encantado: “Es verdad que llegar al equipo oficial supone más presión, pero también más ayuda”, soltó para comenzar su primera intervención.

Nada más terminar la última carrera del pasado año (Portimao), Quartararo se contagió por coronavirus y perdió un tono físico que tardó un mes en recuperar. A seis semanas para que el Mundial arranque en Qatar, el #20 se siente preparado para lo que viene, que es la responsabilidad de guiar a la marca de los diapasones hacia un título que no celebra desde 2015, precisamente con Jorge Lorenzo.

El galo tendrá al otro lado del garaje a Maverick Viñales, con quien afirma tener una buena relación y con quien espera poder coger todavía más impulso.

“Espero que Maverick y yo formemos un equipo similar al que en su día fueron Valentino y Lorenzo, que pelearon por el título hasta la última carrera. En ese sentido espero imitar a Lorenzo, que fue el que ganó”, declaró Quartararo en su primera comparecencia con el polo de la formación Monster Yamaha. “Mi reto personal es pelear por el título. Creo que podemos hacer un buen trabajo juntos. El año pasado tuvimos los mismos problemas. Claro que Maverick será mi primer rival, pero también un buen compañero para mejorar la moto”, añadió al respecto de su nuevo vecino.

La inconsistencia fue uno de los puntos débiles que en 2020 le impidieron pelear por la corona en el tramo final del curso. Las tres victorias fueron los únicos podios que sumó, y pocas estadísticas son más clarificadoras que esa.

“El año pasado tuvimos esos problemas con la moto que todo el mundo sabe, pero yo también pude hacerlo mejor. Claro que me fastidió no aprovechar la oportunidad de ganar el título, pero no estoy frustrado porque aprendí mucho”, reflexionó el joven piloto.

“Nunca había peleado por un campeonato, al margen del CEV, que no tiene nada que ver. Comenzamos bien, pero en un momento dado vimos que el potencial de la moto caía. Y hay veces, que tu aprietas más y todavía caes más bajo. No supe aceptar que, para pelear por el Mundial, en ocasiones tienes que terminar el séptimo en vez de caerte”, relató el corredor de Yamaha, que sin ningún reparo admitió estar trabajando con un psicólogo.

“He visto a un psicólogo durante el invierno y lo volveré a ver antes del arranque del Mundial. Me ayuda a mantener la calma, a no distraerme con aquello que dice la gente de alrededor. Tengo que olvidarme de lo que dicen de mí. Me tengo que centrar en mí. El año pasado, cuando la moto no iba bien, intentaba ayudar a todo el mundo y le daba muchas vueltas a las cosas en vez de centrarme en mi trabajo”, remachó Quartararo.

Así es la M1 de Fabio Quartararo

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 1 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 2 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 3 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 4 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 5 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 6 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 7 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 8 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 9 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 10 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 11 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 12 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 13 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 14 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 15 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 16 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Lin Jarvis, director general de Yamaha en MotoGP, Massimo Meregalli, director del equipo Yamaha oficial de MotoGP, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, 17 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Lin Jarvis, director general de Yamaha en MotoGP, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, 18 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 19 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 20 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 21 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 22 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 23 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 24 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 25 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 26 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 27 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 28 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 29 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 30 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 31 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 32 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 33 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 34 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 35 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 36 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 37 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 38 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 39 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 40 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 41 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 42 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 43 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 44 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 45 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 46 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 47 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 48 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 49 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP Massimo Meregalli, director del equipo Yamaha oficial de MotoGP, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Lin Jarvis, director general de Yamaha en MotoGP 50 / 50 Foto de: Yamaha MotoGP

Related video