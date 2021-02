Yamaha y Viñales tratarán no cruzar dardos en 2021

Yamaha empezó la pasada temporada con dos dobletes consecutivos en Jerez de la mano de Fabio Quartararo y Maverick Viñales. Pero desde la primera carrera detectaron un problema en el diseño de sus motores, lo que les condicionó durante el resto del curso, además de no lograr que la M1 de 2020 fuera consistente, protagonizando altibajos de rendimiento fuera de cualquier explicación lógica.

Al final del año, la mejor Yamaha en la general fue la de Franco Morbidelli, que con una moto de 2019 se hizo con el subcampeonato.

Viñales adoptó una actitud critica, marcando una línea muy negativa en sus comentarios durante todo el año. Algunas de sus declaraciones públicas fueron duras y en Yamaha no sentó muy bien la actitud del corredor español.

“Es la peor temporada de mi vida desde que corro en moto. Ahora solo queda apretar a Yamaha para que traiga algo bueno el año que viene. Está en sus manos”, dijo Maverick tras cerrar el curso en Portimao, y añadió: “Del 1 al 10, tenía 12 ganas de acabar la temporada, solo quería irme a casa y no pensar más en esto”, siendo esas declaraciones solo la guinda a un año lleno de criticas.

Yamaha no quiere que se mantenga la línea critica de su piloto contra el equipo, ni su mensaje negativo. De ahí que le hayan pedido al corredor un cambio de actitud, que se modere en sus declaraciones, que trabaje y sea positivo.

A cambio, y aprovechando que Valentino Rossi ya no está en el equipo oficial, Yamaha le ha entregado a Maverick los galones de primer piloto de la marca, en una especie de pacto de no agresión.

Este lunes, tras la presentación del equipo oficial para la temporada 2021, Viñales lanzó un mensaje completamente diferente, mostrándose positivo y pidiendo, de forma insistente, unidad en el equipo.

“Hay que ponerlo todo en el mismo saco e ir todos a una, los otros años solo iba con el mono de piloto y si algo iba mal era cosa del equipo. Ahora, cuando me quite el mono debo seguir siendo parte de Yamaha, cuando acaba el entrenamiento debo ser un técnico más de Yamaha”, explicaba el corredor de Roses.

De alguna manera, Maverick admite que su actitud no fue la adecuada el año pasado.

“Cuando las cosas no van bien me tengo que sacar el mono, ponerme en el sitio de los técnicos y de Yamaha, no ser negativo y decir que la moto no funciona, lo importante es sumar, sumar y sumar, lo importante es que Yamaha gane”, añadía.

Antes de que lo hiciera Viñales, compareció ante los medios el máximo ejecutivo de la marca en competición, el británico Lin Jarvis.

“En términos de Maverick y sus declaraciones, ¿estamos contentos con los comentarios negativos en los medios de comunicación? No, absolutamente no”, reconoció Jarvis.

“Al mismo tiempo, lo que tenemos que hacer es entender por qué es negativo, cuáles son los problemas. En realidad, probablemente sea el resultado de una frustración que tiene porque se enfrenta al mismo problema una y otra vez. Lo que yo diría es que necesitamos ser positivos".

"Si queremos conseguir buenos resultados, la negatividad no ayuda. Lo único que podemos hacer es tratar de entender lo que va mal, tratar de arreglarlo, pero ciertamente mantener un enfoque mental positivo. Tratar los problemas de una manera positiva va a ayudar, y creo que para Maverick también será bueno si puede obviar esos momentos”, añadió Jarvis, en referencia a las criticas públicas.

¿Ha habido un pacto entre Viñales y Yamaha? ¿Le ha dicho el equipo a Maverick que suavice su actitud en los momentos malos y ellos lo pondrán todo para que sea campeón?, le preguntaron directamente al piloto este mismo lunes.

Viñales respiró hondo, reflexionó unos instantes y no dijo ni sí, ni no.

“Al final el equipo somos todos, cuando yo me quito el mono, también formo parte del equipo, de Yamaha. Y eso es lo que más ha cambiado en mi forma de pensar”, cerró el catalán.