Quartararo: "Estoy muy satisfecho con mi ritmo en Qatar"

Después de cinco días rodando en el Circuito de Losail –que fueron cuatro ya que el último las condiciones de la pista impidieron hacerlo con normalidad–, solo Jack Miller fue más rápido que las Yamaha. El australiano se sacó una vuelta estratosférica a última hora del miércoles que le valió el mejor tiempo en el acumulado.

El piloto de Ducati rebajó el récord oficial del Circuito, como anteriormente había hecho Fabio Quartararo, dejándole a 80 milésimas.

Más allá del tiempo, lo que verdaderamente mete miedo es la asombrosa velocidad punta de las Desmosedici, que en la recta de más de un kilómetro de Qatar incluso superaron los 350 km/h, mientras que las M1 a duras penas llegan a los 340 km/h.

Sin embargo, en ritmo de carrera, los pilotos de la marca de los diapasones se mostraron como los más fuertes, lo que les invita al optimismo para la carrera del próximo 28 de marzo.

"Termino muy bien porque incluso cuando probamos algo que no funcionaba estábamos haciendo 54 altos y ayer [jueves] hice 1:54.4 con un neumático con 18 vueltas", explicó Quartararo a la conclusión de los test. Así que estoy muy satisfecho con mi ritmo, preparados para la carrera. Siento que tengo un gran ritmo, hemos hecho un gran trabajo. Pero tenemos que estar concentrados, que un test es un test, y la carrera es algo totalmente distinto".

La velocidad punta de las Ducati es su mayor amenaza en este momento.

"En Jerez, en Le Mans, no es un problema. Pero cuando la recta es de más de un kilómetro tenemos que preocuparnos. Eso es así, no podemos añadir 20 caballos a la moto, así que tenemos que trabajar. Si ya estamos pensando en la potencia de la Ducati, perdemos un poco la concentración. No es lo mejor, pero estoy preparado", afirma

El piloto del Monster Yamaha es cauto sobre el estado de la M1 después de lo vivido en 2020, donde ganó las dos primeras carreras del campeonato y se desmoronó de ahí en adelante.

"El año pasado la moto de 2020 fue muy bien aquí. Después de estas carreras vendrá Portimao. Es uno de los circuitos en los que más nos ha costado, así que será genial ir allí y ver el potencial de la moto. No estoy confiado al cien por cien, pero creo en mí, en Yamaha, y aunque haya momentos difíciles, nos las arreglaremos para hacerlo mucho mejor que el año pasado. No estamos seguros de que la moto vaya a funcionar en todas partes, pero creo que hemos hecho un gran trabajo y si tenemos problemas estamos preparados para hacer algo. Es demasiado pronto para decir que tenemos una moto realmente constante porque ni siquiera hemos empezado la temporada".

El Diablo, al igual que el resto de pilotos se quedó la mayor parte de la jornada del viernes en el box por la arena presente sobre el asfalto de Losail.

"Quería rodar. No había nada realmente importante que probar, eso es lo bueno. Queríamos hacer una simulación de carrera. Estoy contento con el trabajo que hemos hecho porque sé con qué moto voy a salir desde el FP1 y eso es algo realmente bueno. Podemos estar contentos de los cuatro días de pruebas. Las cosas importantes están hechas", cerró.

Las fotos de Fabio Quartararo en el test de MotoGP en Qatar

