Análisis: lo que aprendimos en el segundo test de MotoGP en Qatar

La pretemporada mas corta de las últimas décadas se terminó este viernes en Losail, donde dentro de dos semanas arrancará un Mundial con la duda de si allí se presentará Marc Márquez.

A la espera de ver cómo evoluciona el de Honda durante la última fase de la recuperación de su brazo derecho, los cinco días de test de este invierno permiten intuir varias cosas a la vez que también dejan abiertos ciertos interrogantes que solo se despejarán con el paso de los grandes premios. En Qatar, de cualquier forma, la fotografía parece bastante nítida.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Yamaha, la referencia sobre el papel

A menos que medie una hecatombe, todo parece dispuesto para que, al menos la primera carrera en Qatar, se la disputen los pilotos de Yamaha; tres para ser más concretos, porque a Valentino Rossi parece que aún le falta un pelo para llegar al nivel de sus compañeros de marca. Maverick Viñales, Fabio Quartararo y Franco Morbidelli, muy igualados entre ellos, han sido los más solventes a lo largo de las cinco jornadas de pretemporada, sacando un rodillo en las tandas largas (los tres por igual) y un martillo en los ataques a una vuelta (sobre todo los dos primeros).

Tras el gatillazo de los dos últimos cursos, en los que la inconsistencia de un trazado a otro fue la cruz de la M1, los ingenieros japoneses han buscado afinar la falta de tracción de la moto sin perjudicar sus puntos de fuerza, especialmente el paso por curva. La congelación de los motores ha impedido, eso sí, que el constructor japonés pueda arañarle más caballos a su propulsor, que sigue a la cola del pelotón en cuanto a velocidad punta.

La diferencia media entre el prototipo con mayor punta (siempre una Ducati) y la primera Yamaha, nunca bajó de los 9,5 kilómetros por hora, un diferencial a tener muy en cuenta en un trazado con una recta de más de un kilómetro. Eso, como bien sabe Viñales, solo puede combatirse clavando la arrancada, tirando desde el principio y escapándose, desactivando así cualquier gresca innecesaria.

“La moto está lista, pero todo pasa por salir bien. Esa es nuestra única oportunidad”, declaraba Viñales, que se fue de Losail con la segunda vuelta más veloz, una décima por detrás del récord absoluto de Jack Miller.

Pol Espargaró, Repsol Honda Team

Pol le arranca a Honda una media sonrisa

Por más que sobre el papel uno pudiera imaginarse que Pol Espargaró se adaptaría a la Honda mejor que otros por su estilo de conducción, ni él mismo pensaba que la transición desde la KTM sería tan suave.

El catalán parece haber encontrado en la RC213V el prototipo que mejor encaja con esa agresividad que le caracteriza, que ya jugó a su favor en su paso por la fábrica austríaca y que ahora es el mejor aliado posible en su aspiración de extraerle todo el jugo a su nuevo prototipo.

En según qué episodios de su trayectoria, ese ímpetu le penalizó al incrementar el número de caídas, algo que por el momento no se ha dado en esta aventura con HRC. De hecho, el único accidente sufrido hasta el momento, el jueves, no fue consecuencia de haber encontrado los límites de ese tren delantero tan particular.

Del testimonio de Pol se desprende que Honda planificó la pretemporada de forma inmejorable, ajustándola a las necesidades de su nueva incorporación, separando el grano del trigo para intentar reducir los plazos. A la espera de saber si Marc Márquez llegará a tiempo para disputar la primera parada del calendario, Espargaró ya le ha arrancado una media sonrisa a la marca del ala dorada, instalada en la melancolía desde que el #93 se rompió el brazo hace más de siete meses.

“Estamos muy contentos con su adaptación porque la moto le ha gustado, le ha transmitido buenas sensaciones y él está feliz, que es lo que se busca”, resumía este viernes Alberto Puig, team manager de HRC.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

A Suzuki le falta un día

Joan Mir ha sido uno de los pilotos que menos ruido han hecho en los ensayos de Qatar, aunque eso ya encaja con la fórmula empleada por el mallorquín para coronarse campeón del mundo el año pasado. El mejor tiempo del de Suzuki fue siete décimas más lento que el de Miller, un margen que no parece del todo real.

El contraste entre la velocidad en recta exhibida por las GSX-RR y la que alcanzaron las Desmosedici rondó siempre los 11 kilómetros por hora, un auténtico mundo en Losail.

Al igual que el resto de sus rivales, el #36 también se quedó sin el simulacro de carrera que habitualmente cierra el invierno, circunstancia que le hará llegar al estreno del campeonato con un punto de incertidumbre y, seguramente, apostando por el chasis del pasado curso.

“La inactividad de este último día hará que lleguemos al 70%. Queríamos afinar ciertas cosas con vistas al gran premio, como la electrónica. Las Yamaha serán competitivas y también las Ducati. Pero nosotros estamos allí, ni mejor ni peor que ellos”, resolvió Mir, que, al igual que Alex Rins, su compañero, optó por quedarse en Qatar en vez de regresar a su casa.

Todo lo dicho anteriormente es aplicable también al barcelonés, cuya mejor vuelta fue solo 30 milésimas más lenta que la del balear.

Jack Miller, Ducati Team

Ducati: La hora de Jack Miller

Tras seis temporadas en MotoGP, a Miller le ha llegado su momento. A sus 26 años, el australiano se ve capaz de liderar el proyecto de Ducati, donde las cosas le salen de forma muy natural encima de la Desmosedici.

La juventud y falta de recorrido de Pecco Bagnaia (24 años), hacen que las aspiraciones de luchar por la corona que tiene la compañía de Borgo Panigale se concentren en él. La promoción del corredor de Townsville, de Pramac al garaje oficial, se ha interpretado por todas las partes como el paso lógico, más aún si atendemos al gran final de 2021 que protagonizó, con dos segundos puestos en las últimas dos pruebas (Valencia y Portimao).

Independientemente de la buena sintonía que hay entre él y su moto, comenzar este nuevo desafío en Losail, donde los prototipos de Bolonia hacen valer su potencia y de donde salieron vencedores en las dos últimas visitas (Dovizioso), le coloca en la mejor disposición para jugarse el triunfo en su debut con el mono rojo.

Adjudicarse el mejor tiempo de la pretemporada y hacerlo, además, rebajando en dos décimas el récord absoluto del circuito, es una buena declaración de intenciones para alguien que busca el último impulso que le lleve a establecerse como una de las referencias de la parrilla.

El simulacro de 21 vueltas que hizo el jueves le dejó un gran sabor de boca, y sus sensaciones, sobre todo las que le transmite el tren delantero, le dan la seguridad necesaria para empujar al límite. “Nunca he comenzado un campeonato como favorito a ojos de los demás, y es una sensación fantástica”, resumía el #43 al abandonar Qatar.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing

KTM pierde el norte

Si atendemos a la información de las tablas de tiempos, la marca austríaca ha perdido la brújula que tan bien le orientó el curso pasado, cuando pilló a trasmano a los grandes favoritos. Sus primeros triunfos en MotoGP (hasta tres) certificaron la pérdida de las concesiones de las que gozaba, un cambio de escenario que se interpreta como la graduación previa a la pelea por las cotas más elevadas.

El salvoconducto de la Comisión de Grandes Premios que permitió a KTM descongelar el motor no parece haberle servido de gran ayuda al fabricante de Mattighofen, cuya mejor vuelta de los cinco días, hecha por Miguel Oliveira, el jueves, dejó al portugués el 16º en la tabla general, a 1,4 segundos de Miller. Las caídas de Brad Binder y el desconocimiento de la RC16 por parte de Danilo Petrucci no ayudaron a progresar, y ese estancamiento muy probablemente se haga notar dentro de 15 días.

“En estos momentos no sabemos exactamente qué podemos esperar a nivel de competitividad. Lo tendremos que descubrir durante el fin de semana del gran premio. Pero no tengo ninguna duda de que nuestro potencial es mayor al que hemos demostrado hasta ahora”, convino Oliveira.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Aprilia apunta al podio

La pretemporada más esperanzadora para la casa Noale, que una vez más debe rematar la faena cuando toca hacerlo, esto es, a partir de la primera carrera. Aleix Espargaró, el indiscutible líder de la compañía italiana, está entusiasmado con las perspectivas que se le presentan delante a tenor de los ‘inputs’ que le transmite la RS-GP. Sin embargo, el español ya se ha visto antes en esa silla, y prefiere no hacerse ilusiones, no sea que se repita la historia de 2020, cuando el motor comenzó a romperse y condicionó por completo la temporada.

El mejor registro del corredor de Granollers (Barcelona) le situó el cuarto en la combinada, a medio segundo de la súper vuelta de Miller, una prueba inequívoca del paso adelante que ha dado la moto en aceleración. El trabajo aerodinámico que se ha hecho en ella aumenta la estabilidad del conjunto y eso tiene una influencia determinante en la salida de los virajes. “Estoy seguro de que podemos pelear por el podio.

El primer día fuimos la sorpresa, pero luego, en todo momento estuvimos entre los tres primeros. Nos cuesta competir a una vuelta con Fabio, Maverick y las Ducati, pero en tandas largas estoy convencido de poder quedarme en el grupo de cabeza”, resumió Espargaró, cuyo discurso y demandas de los últimos tiempos parecen haber surgido finalmente efecto en Aprilia.

Las fotos de los test de pretemporada en Qatar

