Quartararo sabía que la Yamaha "iba a explotar" en Aragón

Ya mal encaminado en un fin de semana complicado, Fabio Quartararo se hunde en los problemas en el GP de Aragón. Yamaha le ha hecho probar varias evoluciones sin mucho éxito desde el viernes, lo que le ha privado de una preparación habitual. Hablaba de sensaciones muy malas el viernes, sin una perspectiva real de progreso.

En la clasificación, Quartararo solo consiguió la 17ª posición, también su peor resultado de la temporada, ya visto en Jerez y en Mugello, y su sprint solo duró cuatro breves vueltas antes de una espectacular rotura de motor, con su Yamaha soltando una densa humareda blanca.

"¡Creo que se vio que fue un problema mecánico!" prefirió bromear Quartararo en Canal+. "Desde la salida, tuve un problema con el launch control. Tuve problemas para la salida, perdí muchísimas posiciones- bueno, muchísimas… ya estaba muy atrás, así que no perdí muchas "

"Después, fui perdiendo potencia poco a poco durante la carrera, hasta romper el motor. Pero bueno, no había mucho que hacer hoy."

Fabio Quartararo no pudo completar la carrera sprint en Aragón. Photo by: Stephen Blackberry / NurPhoto via Getty Images

Ante los medios de prensa escrita en Aragón, entre ellos Motorsport.com, Fabio Quartararo precisó que ya se había enfrentado a un problema de ese tipo a comienzos de año, lo que le permitió anticipar la situación: "En la recta, noté que el rendimiento del motor empezaba a bajar. Así que sabía que, en un momento u otro, iba a explotar."

"Me había pasado en Tailandia, así que sabía que algo no iba bien", añadió. "Todos vimos lo que ocurrió."

Al estar Yamaha en la categoría D de las concesiones, cada piloto de la marca tiene derecho a diez motores para la temporada, frente a ocho en la competencia. Antes del inicio del fin de semana, Quartararo ya había utilizado siete motores diferentes, una cifra que solo había alcanzado Toprak Razgatlioglu.

"Sinceramente, no sé cuántos motores tenemos, pero creo que no quedan muchos", precisó el francés. "No sé si era antiguo o no, pero durante todo el fin de semana, esta moto ha sido realmente lenta. […] Espero que fuera un motor con mucho kilometraje."

Evidentemente se montará un bloque diferente antes de la carrera del domingo, para la que Quartararo avanza sin verdaderas esperanzas de progreso: "No hay información [que recopilar]. Creo que incluso con el warm-up no tenemos nada que añadir. Sabemos que la carrera se hará con el (neumático) medio."