Marc Márquez pone las cosas en su sitio en el sprint de Aragón

Marc Márquez se llevó la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Aragón 2026, por delante de su hermano Álex Márquez y Marco Bezzecchi. Johann Zarco logró sumar un punto.

Desde ya, el circuito de Alcañiz fue escenario de una pequeña revolución, ya que Marco Bezzecchi cometió un crimen de lesa majestad este sábado por la mañana al batir, por 0"089, a Marc Márquez para conseguir la pole position en lo que normalmente es un jardín del piloto Ducati. Queda por saber si el italiano puede aguantar en carrera.

A la hora de decidir los neumáticos para iniciar la prueba corta, se constata que Bezzecchi eligió el neumático blando trasero frente al medio de sus tres perseguidores, es decir, los hermanos Márquez y Raúl Fernández. Jorge Martín y Johann Zarco son los otros dos pilotos con la goma trasera blanda en el top 10.

En la salida, Bezzecchi mantiene el mando... hasta la primera curva, donde Marc Márquez lo sorprende con una gran frenada y toma la cabeza, permitiendo además que su hermano se interponga. Mientras Luca Marini es el primer piloto en irse al suelo, sin consecuencias, Jorge Martín se ve enfrascado con Fernández y Pedro Acosta en la lucha por la cuarta plaza. Más atrás, Zarco ha perdido dos posiciones en la salida, pero se aplica para recuperarlas rápidamente.

En la tercera vuelta, es Fabio Di Giannantonio, entonces octavo, quien se va al suelo, sin consecuencias, en la curva 16. Zarco, por su parte, da cuenta de Pecco Bagnaia en la cuarta vuelta para ascender, precisamente, a la octava posición. En cabeza, Marc Márquez abre brecha sobre su hermano y sobre Bezzecchi.

Poco después del ecuador de la carrera, Acosta recupera la cuarta posición ante Martín, que ha cometido un ligero error. Fabio Quartararo sufre un fallo mecánico - con humo blanco saliendo de su motor - y debe abandonar, cuando era 16.º. Fermín Aldeguer, por su parte, adelanta a Zarco por la octava plaza.

Mientras las posiciones siguen sin cambiar entre los cinco primeros a dos vueltas del final, Diogo Moreira, autor de una excelente salida y en sexta posición, está en dificultades. Fernández y Aldeguer le pisan los talones, pero el brasileño toma algo de aire cuando el piloto Gresini adelanta a su compatriota.

En la última vuelta, Marc Márquez gana el sprint con más de un segundo de ventaja sobre su hermano y casi dos segundos sobre Bezzecchi. Moreira, en cambio, no aguanta ante Aldeguer, que se apodera así de la sexta plaza. Zarco, bajo la presión de Jack Miller, logra mantenerse en novena posición para sumar un punto en la primera carrera desde su lesión de Barcelona.