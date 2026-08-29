Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Crónica de carrera
MotoGP GP de Aragón

Marc Márquez pone las cosas en su sitio en el sprint de Aragón

Marc Márquez ganó la carrera sprint del Gran Premio de Aragón 2026 de MotoGP después de arrebatarle el liderato con autoridad a Marco Bezzecchi en la primera curva.

Fabien Gaillard
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez se llevó la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Aragón 2026, por delante de su hermano Álex Márquez y Marco Bezzecchi. Johann Zarco logró sumar un punto.

Desde ya, el circuito de Alcañiz fue escenario de una pequeña revolución, ya que Marco Bezzecchi cometió un crimen de lesa majestad este sábado por la mañana al batir, por 0"089, a Marc Márquez para conseguir la pole position en lo que normalmente es un jardín del piloto Ducati. Queda por saber si el italiano puede aguantar en carrera.

A la hora de decidir los neumáticos para iniciar la prueba corta, se constata que Bezzecchi eligió el neumático blando trasero frente al medio de sus tres perseguidores, es decir, los hermanos Márquez y Raúl Fernández. Jorge Martín y Johann Zarco son los otros dos pilotos con la goma trasera blanda en el top 10.

 

En la salida, Bezzecchi mantiene el mando... hasta la primera curva, donde Marc Márquez lo sorprende con una gran frenada y toma la cabeza, permitiendo además que su hermano se interponga. Mientras Luca Marini es el primer piloto en irse al suelo, sin consecuencias, Jorge Martín se ve enfrascado con Fernández y Pedro Acosta en la lucha por la cuarta plaza. Más atrás, Zarco ha perdido dos posiciones en la salida, pero se aplica para recuperarlas rápidamente.

En la tercera vuelta, es Fabio Di Giannantonio, entonces octavo, quien se va al suelo, sin consecuencias, en la curva 16. Zarco, por su parte, da cuenta de Pecco Bagnaia en la cuarta vuelta para ascender, precisamente, a la octava posición. En cabeza, Marc Márquez abre brecha sobre su hermano y sobre Bezzecchi.

Poco después del ecuador de la carrera, Acosta recupera la cuarta posición ante Martín, que ha cometido un ligero error. Fabio Quartararo sufre un fallo mecánico - con humo blanco saliendo de su motor - y debe abandonar, cuando era 16.º. Fermín Aldeguer, por su parte, adelanta a Zarco por la octava plaza.

Mientras las posiciones siguen sin cambiar entre los cinco primeros a dos vueltas del final, Diogo Moreira, autor de una excelente salida y en sexta posición, está en dificultades. Fernández y Aldeguer le pisan los talones, pero el brasileño toma algo de aire cuando el piloto Gresini adelanta a su compatriota.

En la última vuelta, Marc Márquez gana el sprint con más de un segundo de ventaja sobre su hermano y casi dos segundos sobre Bezzecchi. Moreira, en cambio, no aguanta ante Aldeguer, que se apodera así de la sexta plaza. Zarco, bajo la presión de Jack Miller, logra mantenerse en novena posición para sumar un punto en la primera carrera desde su lesión de Barcelona.

MotoGP - GP de Aragón - Carrera Sprint

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 11

19'37.995

12
2 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 11

+1.140

19'39.135

1.140 9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 11

+2.089

19'40.084

0.949 7
4 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 11

+2.648

19'40.643

0.559 6
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 11

+6.237

19'44.232

3.589 5
6 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 11

+10.475

19'48.470

4.238 4
7 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 11

+11.071

19'49.066

0.596 3
8 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 11

+11.213

19'49.208

0.142 2
9 France J. Zarco LCR 5 Honda 11

+12.021

19'50.016

0.808 1
10 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 11

+12.166

19'50.161

0.145
11 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 11

+14.575

19'52.570

2.409
12 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 11

+14.648

19'52.643

0.073
13 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 11

+15.776

19'53.771

1.128
14 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 11

+16.051

19'54.046

0.275
15 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 11

+16.761

19'54.756

0.710
16 Spain J. Mir Honda 36 Honda 11

+19.845

19'57.840

3.084
17 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 11

+23.160

20'01.155

3.315
18 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 11

+25.074

20'03.069

1.914
19 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 11

+27.798

20'05.793

2.724
dnf France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 4

+7 Vueltas

9'01.208

7 Vueltas Retirada
dnf Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 1

+10 Vueltas

3'24.719

3 Vueltas Retirada
dnf Italy L. Marini Honda 10 Honda 0

+11 Vueltas

36.997

1 Vuelta Retirada
Ver los resultados completos

Share Or Save This Story

Artículo previo Márquez impotente ante Bezzecchi en la clasificación de Aragón: "A veces, no se puede hacer nada"

Top Comments
More from
Fabien Gaillard

Bezzecchi le gana la pole a Marc Márquez en el GP de Aragón de MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Bezzecchi le gana la pole a Marc Márquez en el GP de Aragón de MotoGP

Marc Márquez lidera la FP1 de MotoGP en Aragón

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Marc Márquez lidera la FP1 de MotoGP en Aragón

El programa del Rally de Paraguay 2026: especiales, horarios y más

WRC
WRC
Rally del Paraguay
El programa del Rally de Paraguay 2026: especiales, horarios y más

Últimas noticias

Marc Márquez pone las cosas en su sitio en el sprint de Aragón

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
Marc Márquez pone las cosas en su sitio en el sprint de Aragón

Qué significa la ampliación de contrato de Norris para McLaren y Piastri

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Qué significa la ampliación de contrato de Norris para McLaren y Piastri

Márquez impotente ante Bezzecchi en la clasificación de Aragón: "A veces, no se puede hacer nada"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
Márquez impotente ante Bezzecchi en la clasificación de Aragón: "A veces, no se puede hacer nada"

Bezzecchi le gana la pole a Marc Márquez en el GP de Aragón de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
Bezzecchi le gana la pole a Marc Márquez en el GP de Aragón de MotoGP