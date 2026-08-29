Puntos y posiciones del campeonato de MotoGP tras la sprint de Aragón
Jorge Martín sigue siendo un sólido líder del campeonato tras el GP de Aragón, mientras que Marc Márquez vuelve al top 3 tras su victoria.
Llegado al GP de Aragón con 31 puntos de ventaja sobre Marco Bezzecchi, Jorge Martín conserva 29 unidades sobre su compañero de equipo tras el sprint, ganado por Marc Márquez. Este último es el gran beneficiado del día: le recorta seis puntos a Martín y aprovecha la ausencia de Ai Ogura, lesionado en el pulgar de la mano izquierda, para subir al podio del campeonato. El español está a 29 puntos de Martín y a 33 de Bezzecchi.
Ogura es ahora cuarto por delante de Fabio Di Giannantonio, relegado a 46 puntos de la cabeza tras su caída. Raúl Fernández ocupa la sexta plaza por delante de Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez y Luca Marini. Tras su abandono, Fabio Quartararo es superado por Diogo Moreira y ocupa ahora solo la 15.ª plaza. Johann Zarco, por su parte, es 17.º.
Pese al doblete de los hermanos Márquez este sábado, Aprilia conserva una buena ventaja sobre Ducati en el campeonato de constructores. La ventaja de la firma de Noale pasa de 29 a 24 puntos. KTM sigue tercera, por delante de Honda y Yamaha.
En el campeonato de equipos, la estructura oficial de Aprilia sigue por delante de su equipo satélite, Trackhouse, y de Ducati.
Campeonato de pilotos tras el sprint de Aragón (13/22)
|Pos.
|Piloto
|Points
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|245
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|5/5
|2
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|216
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|7/3
|3
|M. MárquezDucati Team
|212
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|12/1
|4
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|203
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|5
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|199
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|-
|6
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|186
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2/8
|7
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|169
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|6/4
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|115
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|9/2
|10
|L. MariniHonda HRC
|86
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|-
|11
|F. AldeguerGresini Racing
|80
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|4/6
|12
|E. BastianiniTech 3
|76
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|72
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|-
|14
|D. MoreiraTeam LCR
|57
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|3/7
|15
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|55
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|53
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|35
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/9
|18
|J. MirHonda HRC
|29
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|23
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|-
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|21
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|14
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|26
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de constructores tras el sprint de Aragón (13/22)
|Pos.
|Constructeur
|Points
|1
|Aprilia
|374
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|7
|2
|Ducati
|350
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|12
|3
|KTM
|211
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|6
|4
|Honda
|122
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|3
|5
|Yamaha
|73
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|-
Campeonato de equipos tras el sprint de Aragón (13/22)
|Pos.
|Équipe
|Points
|1
|Aprilia Racing Team
|461
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|12
|2
|Trackhouse Racing Team
|389
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|3
|Ducati Team
|355
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|12
|4
|Team VR46
|252
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|-
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|241
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|6
|6
|Gresini Racing
|204
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|13
|7
|Honda HRC
|115
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|-
|8
|Team LCR
|92
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|4
|9
|Tech 3
|89
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|-
|10
|Yamaha Factory Racing
|76
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|37
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|-
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