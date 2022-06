Quartararo: "La falta de evolución de la Yamaha me bloqueó"

El Diablo, que la temporada pasada le sirvió a Yamaha su primera corona de MotoGP desde 2015 (Jorge Lorenzo), despidió el año encomendándose a los ingenieros del fabricante de Iwata, para que remediaran la escasez de potencia de la M1, un mal que ya parece endémico en el prototipo japonés. Sus súplicas, sin embargo, no tuvieron el efecto deseado por el corredor de Niza, que se pasó los test de invierno quejándose de la falta de eficiencia de la división técnica de la marca de los diapasones, que tuvo un año y medio para revitalizar el propulsor, para que el nuevo ofreciera un rendimiento prácticamente calcado al anterior.

El contraste es tremendo entre aquel Quartararo cabizbajo y el que la semana que viene llegará a Sachsenring, cita que marcará el ecuador del Mundial, como líder destacado de la tabla general y tras encadenar cuatro podios en los últimos cinco grandes premios, con dos triunfos incluidos, además de tener la renovación en el bolsillo. Esa inercia no tiene nada que ver con la del inicio de curso, en la que solo tocó cajón en una de las primera cuatro carreras.

Los hay que podrían intentar convencer al personal de que el motivo del cambio de tendencia reside en la mecánica, pero Quartararo prefiere asumir su parte de responsabilidad, y reconoce que ese estancamiento de la moto, en términos de velocidad, le descentraron y más de la cuenta, hasta el extremo de no estar en condiciones de ofrecer su mejor versión.

"Desde febrero hasta ahora no ha cambiado nada. Lo que cambió es que, al principio de este Mundial, mentalmente no estaba concentrado. Veía que Yamaha no había evolucionado, el enojo se enquistó en mi cabeza y me bloqueó. Estaba un poco atrapado, porque en 18 meses de evolución, la moto no ganó ni un kilómetro por hora de punta. Lo pasé mal porque, en un año, pasé de adelantar a Alex Rins en la recta a ver cómo me arrancaba las pegatinas", afirmaba el actual campeón, en una charla con Motorsport.com que tuvo lugar hace unos días en Montmeló.

"En Qatar y en Argentina lo hubiera podido hacer mucho mejor, pero a partir de Austin acepté lo que había, que la moto corría menos y que no había mejorado, pero me propuse obtener el mejor resultado posible con lo que tenía", exponía el #20, antes de explayarse un poco más en ese proceso de recuperación: "En Austin terminé el séptimo, luchando con Marc, y eso para mí ya fue un buen resultado. Luego llegó la victoria en Portimão. Y me dije: "Para de hablar de velocidad punta y concéntrate en lo que tienes que hacer, en ir lo más rápido posible, y después veremos hasta dónde llegamos".

De la misma forma que Quartararo no tiene reparo en entonar el 'mea culpa' por ese arranque falto de foco, tampoco lo tiene para explicar que la fórmula empleada para ese cambio de chip proviene del trabajo que en su día (2019) llevó a cabo con un psicólogo, aunque esta vez aplicara esas técnicas él solo. "Este cambio lo hice completamente solo. Trabajé con un psicólogo hace tiempo, y aprendí muchísimo. Aprendí que no tiene sentido estar enfadado por algo que no vas a poder cambiar. Para mi imagen personal era peor, para trabajar en el box, también, y aún más porque el enfado no te ayuda a lograr buenos resultados", concluyó quien es la referencia del actual campeonato.

