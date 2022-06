Jack Miller firma con KTM para 2023

El australiano, de 27 años, volverá de esta forma subirse a una de las motos austríacas, con las que ya compitió en Moto3 (2014) –terminó subcampeón–, antes de dar el doble salto a MotoGP (2015), de la mano de Honda. El equipo KTM, en una nota oficial, informó que el acuerdo es para los dos próximos año, hasta final de 2024.

Tras tres temporadas subido a una de las motos japonesas, Jack Miller llegó a Pramac en 2018, donde dio el salto de calidad que se le presuponía. En la formación de Paolo Campinoti permaneció hasta 2021, cuando fue promocionado al equipo oficial de Ducati, donde finalmente habrá competido dos ejercicios.

El paso por allí del corredor de Townsville recuerda al de Danilo Petrucci. Al igual que el italiano, el #43 también tuvo que ganarse una primera renovación tras un primer curso en el que logró hasta dos triunfos. De cualquier forma, todo parecía decidido en Ducati para concretar su salida con vistas a 2023, a pesar de no tener cerrado del todo quién será su sustituto.

La pelea cerrada por esa segunda Desmosedici oficial que debían mantener Jorge Martín y Enea Bastianini está claramente decantada a favor del italiano. Sin embargo, desde los despachos de la compañía de Borgo Panigale consideran más adecuado que sea el español de Pramac quien forme pareja con Pecco Bagnaia, y por eso están posponiendo el anuncio. El motivo de esta demora no es otro que darle tiempo al madrileño para que cuaje una serie de resultados positivos que justifiquen su elección, habida cuenta de que Bastianini ha sido capaz de sumar tres triunfos en lo que llevamos de curso.

Miller desembarcará en KTM como vecino de taller de Brad Binder, que todavía tiene contrato con el fabricante austríaco, los dos próximos años.

"Tener a Jack junto a Brad Binder en nuestro equipo significa que tenemos otro fuerte activo. Le conozco bien, sé cómo le gusta trabajar y lo que puede aportar al box. Creo que su carácter y su forma de pilotar y empujar nuestra KTM RC16 nos ayudarán mucho en esta fase de nuestro proyecto. Al igual que Brad, Jack es un piloto puro: encontrará los límites y el máximo de cualquier condición y cualquier paquete y aún así "irá a por todas" para conseguir el resultado y eso es una cualidad bastante rara. Las dos próximas temporadas serán emocionantes", dice Francesco Guidotti, director del equipo Red Bull KTM Factory Racing, en la nota de KTM.

"Han sido cinco años realmente importantes para mí: junto a Ducati, he conseguido varios podios, incluyendo dos victorias que nunca olvidaré. Además de los dos títulos mundiales de constructores y el título por equipos, el año pasado terminé cuarto en el Campeonato, y ese fue mi mejor resultado en MotoGP. Junto con el Pramac Racing Team y el Ducati Lenovo Team, he crecido mucho como piloto y, año tras año, me he sentido siempre como la mejor versión de mí mismo. El año que viene afrontaré un nuevo reto, pero ahora sólo quiero pensar en terminar esta última temporada con mi equipo de la mejor manera posible. Doy las gracias a todo Ducati Corse, a mi equipo, a Gigi (Dall’Igna), a Paolo (Ciabatti), a Davide (Tardozzi) y a las personas que han trabajado conmigo durante estas cinco temporadas", apuntaba el australiano en una nota de despedida difundida por Ducati.

Más abierta está la cosa en Tech3, la formación satélite de las motos naranjas, donde la llegada de Pol Espargaró parece inminente pero, al mismo tiempo, no está claro quién podría acompañar al piloto de Granollers (Barcelona) en medio de un mercado de pilotos en plena ebullición.

Tanto Raúl Fernández como Remy Gardner han tratado de buscar una salida, pero KTM se ha enrocado hasta el extremo de preferir que se queden en contra de su voluntad, que buscar un punto de encuentro para liberarlos.

