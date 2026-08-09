Quartararo admite que la carrera en Silverstone "no ha sido nada divertido, era sobrevivir"
Fabio Quartararo ha tenido que conformarse una vez más con los puestos de honor en el Gran Premio de Gran Bretaña, tras una carrera en la que su Yamaha le impidió competir con sus principales rivales.
Tras terminar 14.º en la carrera de velocidad del sábado, Fabio Quartararo tuvo que conformarse con unos pocos puntos el domingo, al término de una carrera en la que, una vez más, el piloto de Yamaha tuvo dificultades y no pudo competir con sus principales rivales.
No obstante, el francés logró mantenerse entre los diez primeros durante parte de la prueba, tras realizar una buena salida desde la 13.ª posición, pero su ritmo se fue deteriorando progresivamente a lo largo de las vueltas. La diferencia con sus rivales directos se acentuó especialmente en las últimas vueltas, cuando volvió a sufrir un importante desgaste de los neumáticos.
No obstante, explicó que se trataba de un desgaste "progresivo" y "diferente" al que sufrió durante la carrera sprint, celebrada el día anterior. La comparación con los pilotos de Aprilia y Ducati al final de la prueba, cuando Quartararo estaba en contacto con algunos de ellos al inicio de la carrera, ilustra las dificultades a las que se enfrentó Yamaha.
"Se ve que los neumáticos estaban realmente desgastados : [Fabio] Di Giannantonio y [Marco] Bezzecchi siguen marcando 1'59"5 y 1'59"1 al final, mientras que nosotros estamos en 2'01. Así que no hay ningún motivo para estar satisfechos hoy", declaró el francés a Canal+ tras la carrera.
Fabio Quartararo había hecho una buena salida antes de ir perdiendo posiciones poco a poco.
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Quartararo logró mantenerse un tiempo cerca del top 10, lo que hacía albergar esperanzas de un mejor resultado. Pero el francés admitió que nunca creyó poder mantener ese ritmo. Cuando se le preguntó sobre su capacidad para, en su caso, superar a los pilotos que tenía delante y remontar hasta el top 10, respondió: "No, en absoluto. Sabemos que no podemos adelantar, así que damos el máximo hasta el final de la carrera".
Una vez más, Fabio Quartararo se marcha de un Gran Premio con la sensación de haber dado lo mejor de sí mismo sin disponer de una moto lo suficientemente competitiva como para aspirar a más, o incluso simplemente para disfrutar al manillar.
"Sinceramente, hoy no he disfrutado nada", confesó. "Ha sido una cuestión de supervivencia. Cuando ves cómo pilotamos, está claro que no es la forma correcta, sobre todo si comparas con los demás. Pero bueno, he conseguido sumar algunos puntos y lo hemos dado todo".
El francés debe centrarse ahora en la segunda mitad de la temporada, con un objetivo ya claramente definido : "Conseguir los mejores resultados posibles y preparar bien el año que viene". Una próxima temporada que disputará esta vez con los colores de Honda.
Share Or Save This Story
Quartararo se siente perdido tras el viernes de MotoGP en Silverstone
Quartararo nunca habló de 2027 con Yamaha: "Necesitaba un cambio de aires"
Quartararo resignado: "No espero nada de Yamaha, no les pido nada"
Un wild-card y tres sustitutos: ¿quién correrá en Silverstone esta semana?
¿Y si Yamaha recuperara el número 1 del campeón la próxima temporada?
El nombre menos pensado
Últimas noticias
George Russell anuncia su compromiso con su pareja de toda la vida, Carmen Montero Mundt
Ryan Blaney le entregará a Brexton Busch un casco en homenaje a Kyle Busch en Iowa
Cómo Fernández, quien se calificó de "idiota", convirtió su "frustración" en una victoria
Quartararo admite que la carrera en Silverstone "no ha sido nada divertido, era sobrevivir"
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments