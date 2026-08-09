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Resultados
MotoGP GP de Gran Bretaña

Así queda el campeonato de MotoGP 2026 tras la carrera de Silverstone

Jorge Martín es el gran ganador del fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña. El grupo de los cinco primeros, que estaba separado por solo 24 puntos, ya es cosa del pasado, ya que ahora cuenta con una ventaja de 31 puntos sobre su primer rival.

Vincent Lalanne-Sicaud
Edited:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Aunque no haya ganado este domingo, Jorge Martín ha vuelto a dar un paso adelante en el campeonato, ayudado por la caída de Ai Ogura, su principal perseguidor al llegar a Silverstone. Mientras que los cinco primeros estaban separados por 24 puntos antes de este fin de semana, Martín cuenta ahora con 31 puntos de ventaja sobre el segundo, Marco Bezzecchi, que supera a Ogura.

Marc Márquez acumula un retraso de 40 puntos tras un fin de semana complicado, y ya solo aventaja en un punto a Fabio Di Giannantonio. Detrás de los cinco primeros, Raúl Fernández vuelve a la carga tras su victoria : sigue sexto, pero se sitúa a 16 puntos de Márquez. Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez y Luca Marini completan el top 10. Fabio Quartararo es 14.º y Johann Zarco, cuyo regreso se acerca, ocupa el puesto 17.

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En el campeonato de constructores, los dos triples de Aprilia le permiten aumentar su ventaja sobre Ducati. La diferencia ha pasado de 11 puntos en , antes de Silverstone, a 28 al abandonar Inglaterra. KTM se mantiene tercera por delante de Honda y Yamaha.

Las dos escuderías que compiten con Aprilia también dominan el campeonato de equipos, por delante de Ducati.

Clasificación del campeonato de pilotos tras el GP de Gran Bretaña (12/22)

Pos. Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 240 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32
2 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 209 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23
3 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9
4 SpainM. MárquezDucati Team 200 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10
5 ItalyF. Di GiannantonioEquipo VR46 199 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15
6 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 184 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25
7 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 163 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 -
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 106 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19
10 ItalyL. MariniHonda HRC 86 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7
11 ItalyE. BastianiniTech 3 76 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 -
12 SpainF. AldeguerGresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 72 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8
14 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 59 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 4
15 BrazilD. MoreiraEquipo LCR 54 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6
16 ItalyF. MorbidelliEquipo VR46 53 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7
17 FranceJ. ZarcoEquipo LCR 34 5 7 1 11 5 5 - - - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 29 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 22 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 3
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 21 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 13 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 1
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 4 - - - - - 4 - - - - - -
25 SpainP. EspargaróTech 3 2 - - - - - - - - - - - 2
26 United KingdomC. CrutchlowEquipo LCR   - - - - - - - - - - - -
27 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - -
28 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - -
29 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team   - - - - - - - - - - - -

Clasificación del campeonato de constructores tras el GP de Gran Bretaña (12/22)

Pos. Constructor Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 367 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 - - - - - - - - - -
2 Ducati 338 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 - - - - - - - - - -
3 KTM 205 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 - - - - - - - - - -
4 Honda 119 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 - - - - - - - - - -
5 Yamaha 73 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 - - - - - - - - - -

Clasificación por equipos tras el Gran Premio de Gran Bretaña (12/22)

Pos. Equipos Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom
1 ItalyAprilia Racing Team 449 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55
2 United StatesTrackhouse Racing Team 387 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34
3 ItalyDucati Team 343 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10
4 ItalyEquipo VR46 252 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 235 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23
6 ItalyGresini Racing 191 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19
7 JapanHonda HRC 115 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10
8 MonacoEquipo LCR 88 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6
9 FranceTech 3 88 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 2
10 JapanYamaha Factory Racing 80 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 4
11 ItalyPramac Racing 35 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 4

 

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