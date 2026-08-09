Así queda el campeonato de MotoGP 2026 tras la carrera de Silverstone
Jorge Martín es el gran ganador del fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña. El grupo de los cinco primeros, que estaba separado por solo 24 puntos, ya es cosa del pasado, ya que ahora cuenta con una ventaja de 31 puntos sobre su primer rival.
Aunque no haya ganado este domingo, Jorge Martín ha vuelto a dar un paso adelante en el campeonato, ayudado por la caída de Ai Ogura, su principal perseguidor al llegar a Silverstone. Mientras que los cinco primeros estaban separados por 24 puntos antes de este fin de semana, Martín cuenta ahora con 31 puntos de ventaja sobre el segundo, Marco Bezzecchi, que supera a Ogura.
Marc Márquez acumula un retraso de 40 puntos tras un fin de semana complicado, y ya solo aventaja en un punto a Fabio Di Giannantonio. Detrás de los cinco primeros, Raúl Fernández vuelve a la carga tras su victoria : sigue sexto, pero se sitúa a 16 puntos de Márquez. Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez y Luca Marini completan el top 10. Fabio Quartararo es 14.º y Johann Zarco, cuyo regreso se acerca, ocupa el puesto 17.
En el campeonato de constructores, los dos triples de Aprilia le permiten aumentar su ventaja sobre Ducati. La diferencia ha pasado de 11 puntos en , antes de Silverstone, a 28 al abandonar Inglaterra. KTM se mantiene tercera por delante de Honda y Yamaha.
Las dos escuderías que compiten con Aprilia también dominan el campeonato de equipos, por delante de Ducati.
Clasificación del campeonato de pilotos tras el GP de Gran Bretaña (12/22)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|240
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|2
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|209
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|3
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|203
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|4
|M. MárquezDucati Team
|200
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|5
|F. Di GiannantonioEquipo VR46
|199
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|6
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|184
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|7
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|163
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|106
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|10
|L. MariniHonda HRC
|86
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|11
|E. BastianiniTech 3
|76
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|12
|F. AldeguerGresini Racing
|76
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|72
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|14
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|59
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|4
|15
|D. MoreiraEquipo LCR
|54
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|16
|F. MorbidelliEquipo VR46
|53
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|17
|J. ZarcoEquipo LCR
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|29
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|19
|J. MillerPramac Racing
|22
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|3
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|21
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|13
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|1
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|26
|C. CrutchlowEquipo LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Clasificación del campeonato de constructores tras el GP de Gran Bretaña (12/22)
|Pos.
|Constructor
|Puntos
|1
|Aprilia
|367
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati
|338
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|205
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|119
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|73
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Clasificación por equipos tras el Gran Premio de Gran Bretaña (12/22)
|Pos.
|Equipos
|Puntos
|1
|Aprilia Racing Team
|449
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|2
|Trackhouse Racing Team
|387
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|3
|Ducati Team
|343
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|4
|Equipo VR46
|252
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|235
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|6
|Gresini Racing
|191
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|7
|Honda HRC
|115
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|8
|Equipo LCR
|88
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|9
|Tech 3
|88
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|2
|10
|Yamaha Factory Racing
|80
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|4
|11
|Pramac Racing
|35
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|4
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