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Crónica de carrera
MotoGP GP de Gran Bretaña

Raúl Fernández, imbatible y líder de principio a fin en Silverstone

Raúl Fernández logró una victoria magistral en el Gran Premio de Gran Bretaña, liderando la carrera de principio a fin en Silverstone por delante de Jorge Martín. Marco Bezzecchi completó el podio tras una magnífica defensa frente a Álex Márquez, lo que supuso un triplete para Aprilia.

Téha Courbon
Edited:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Tras su victoria en la carrera de velocidad, Jorge Martín volvió a salir desde la pole position en la carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, por delante de Raúl Fernández y Ai Ogura

Todos los pilotos habían optado por los neumáticos medios en la rueda trasera, mientras que las temperaturas alcanzaban los 27 °C en el aire y los 45 °C en el asfalto.

Esta vez, Martín tuvo una mala salida debido a un problema con su dispositivo de holeshot trasero al entrar en la primera curva, lo que permitió a Raúl Fernández ponerse al frente de la carrera por delante de Marco Bezzecchi. Ai Ogura también perdió algunas posiciones, igualmente debido a un problema con su dispositivo trasero, y el japonés se situó en quinta posición, por detrás de Marc Márquez. Joan Mir y Álex Rins se salieron de la pista en la curva 7.

Pedro Acosta se aupó al sexto puesto, mientras que Fabio Di Giannantonio cayó hasta la octava posición. Por delante, Fernández ya contaba con más de un segundo y medio de ventaja sobre Bezzecchi, quien a su vez se veía amenazado por su compañero de equipo. Ai Ogura volvió a perder dos posiciones, al ser adelantado primero por Acosta y luego por Álex Márquez

El fin de semana catastrófico continuaba para Pecco Bagnaia, que, en la tercera vuelta, rodaba en 18.ª posición. En la siguiente vuelta, Álex Márquez superó a Pedro Acosta para hacerse con la quinta posición.

Raúl Fernández marcaba un ritmo impresionante y ya contaba con más de tres segundos de ventaja sobre Bezzecchi. Enea Bastianini se cayó mientras luchaba con Iker Lecuona, antes de que el español también se saliera de la pista unas curvas más adelante.

Le départ du GP de Grande-Bretagne.

La salida del GP de Gran Bretaña.

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras adelantar a Acosta, Álex Márquez se hizo con la cuarta posición a costa de su hermano Marc. El menor de los hermanos marcaba un ritmo tan sostenido como el del líder. Marc Márquez volvió a perder una posición frente a Acosta, mientras que el vigente campeón no parecía sentirse nada cómodo con su Ducati.

Cal Crutchlow y, a continuación, Pecco Bagnaia cometieron errores con unas vueltas de diferencia. Jorge Martín había alcanzado a su compañero de equipo y recuperaba la segunda posición. Bezzecchi se veía ahora amenazado por Álex Márquez, siempre extremadamente rápido, que acabó tomando la delantera. Pero el español cayó entonces hasta la quinta posición tras un error, ¡superado primero por Acosta y luego por Marc Márquez!

¡En la décima vuelta, Ai Ogura también se fue a la hierba! Una situación lo bastante inusual como para destacarla, ya que se trataba de su primer abandono por caída. Raúl Fernández seguía liderando tranquilamente la carrera y contaba ya con más de cuatro segundos de ventaja sobre Martín.

Álex Márquez luchaba con uñas y dientes para intentar adelantar a Acosta, pero fue Marc Márquez quien aprovechó la ocasión para volver a ponerse a la altura de ambos. Por delante, Marco Bezzecchi, tercero, ya no estaba muy lejos. Álex Márquez recuperó por fin la cuarta posición a costa de Acosta y se lanzó a por el podio. Sin embargo, Marco Bezzecchi no se dejó intimidar y defendió con fuerza su tercera posición.

Raúl Fernández acabó ganando el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP sin que nadie le hiciera sombra en ningún momento, por delante de Jorge Martín. Marco Bezzecchi conservó su tercer puesto frente a Álex Márquez y logró un emotivo podio, a pesar de que aún se encuentra en fase de recuperación.

Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio —que le había arrebatado el sexto puesto a Marc Márquez en las últimas vueltas—, Brad Binder, Luca Marini y Diogo Moreira completaron el top 10.

United Kingdom GP de Grande Bretagne - Course

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

39'45.930

25
2 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 20

+2.538

39'48.468

2.538 20
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 20

+3.393

39'49.323

0.855 16
4 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 20

+4.702

39'50.632

1.309 13
5 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 20

+6.256

39'52.186

1.554 11
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 20

+6.382

39'52.312

0.126 10
7 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 20

+9.550

39'55.480

3.168 9
8 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 20

+22.288

40'08.218

12.738 8
9 Italy L. Marini Honda 10 Honda 20

+23.845

40'09.775

1.557 7
10 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 20

+25.411

40'11.341

1.566 6
11 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 20

+26.301

40'12.231

0.890 5
12 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 20

+26.883

40'12.813

0.582 4
13 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 20

+29.458

40'15.388

2.575 3
14 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 20

+41.310

40'27.240

11.852 2
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 20

+41.492

40'27.422

0.182 1
16 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 20

+42.379

40'28.309

0.887
dnf Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 8

+12 Vueltas

17'46.134

12 Vueltas Accidente
dnf Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 7

+13 Vueltas

14'54.268

1 Vuelta Accidente
dnf United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 6

+14 Vueltas

12'39.190

1 Vuelta Accidente
dnf Spain I. Lecuona Gresini 27 Ducati 5

+15 Vueltas

11'26.065

1 Vuelta Accidente
dnf Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 4

+16 Vueltas

9'53.009

1 Vuelta Accidente
dnf Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 1

+19 Vueltas

5'02.757

3 Vueltas Colisión
dnf Spain J. Mir Honda 36 Honda 0

+20 Vueltas

49.541

1 Vuelta Colisión
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