Tras su victoria en la carrera de velocidad, Jorge Martín volvió a salir desde la pole position en la carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, por delante de Raúl Fernández y Ai Ogura.

Todos los pilotos habían optado por los neumáticos medios en la rueda trasera, mientras que las temperaturas alcanzaban los 27 °C en el aire y los 45 °C en el asfalto.

Esta vez, Martín tuvo una mala salida debido a un problema con su dispositivo de holeshot trasero al entrar en la primera curva, lo que permitió a Raúl Fernández ponerse al frente de la carrera por delante de Marco Bezzecchi. Ai Ogura también perdió algunas posiciones, igualmente debido a un problema con su dispositivo trasero, y el japonés se situó en quinta posición, por detrás de Marc Márquez. Joan Mir y Álex Rins se salieron de la pista en la curva 7.

Pedro Acosta se aupó al sexto puesto, mientras que Fabio Di Giannantonio cayó hasta la octava posición. Por delante, Fernández ya contaba con más de un segundo y medio de ventaja sobre Bezzecchi, quien a su vez se veía amenazado por su compañero de equipo. Ai Ogura volvió a perder dos posiciones, al ser adelantado primero por Acosta y luego por Álex Márquez.

El fin de semana catastrófico continuaba para Pecco Bagnaia, que, en la tercera vuelta, rodaba en 18.ª posición. En la siguiente vuelta, Álex Márquez superó a Pedro Acosta para hacerse con la quinta posición.

Raúl Fernández marcaba un ritmo impresionante y ya contaba con más de tres segundos de ventaja sobre Bezzecchi. Enea Bastianini se cayó mientras luchaba con Iker Lecuona, antes de que el español también se saliera de la pista unas curvas más adelante.

La salida del GP de Gran Bretaña. Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras adelantar a Acosta, Álex Márquez se hizo con la cuarta posición a costa de su hermano Marc. El menor de los hermanos marcaba un ritmo tan sostenido como el del líder. Marc Márquez volvió a perder una posición frente a Acosta, mientras que el vigente campeón no parecía sentirse nada cómodo con su Ducati.

Cal Crutchlow y, a continuación, Pecco Bagnaia cometieron errores con unas vueltas de diferencia. Jorge Martín había alcanzado a su compañero de equipo y recuperaba la segunda posición. Bezzecchi se veía ahora amenazado por Álex Márquez, siempre extremadamente rápido, que acabó tomando la delantera. Pero el español cayó entonces hasta la quinta posición tras un error, ¡superado primero por Acosta y luego por Marc Márquez!

¡En la décima vuelta, Ai Ogura también se fue a la hierba! Una situación lo bastante inusual como para destacarla, ya que se trataba de su primer abandono por caída. Raúl Fernández seguía liderando tranquilamente la carrera y contaba ya con más de cuatro segundos de ventaja sobre Martín.

Álex Márquez luchaba con uñas y dientes para intentar adelantar a Acosta, pero fue Marc Márquez quien aprovechó la ocasión para volver a ponerse a la altura de ambos. Por delante, Marco Bezzecchi, tercero, ya no estaba muy lejos. Álex Márquez recuperó por fin la cuarta posición a costa de Acosta y se lanzó a por el podio. Sin embargo, Marco Bezzecchi no se dejó intimidar y defendió con fuerza su tercera posición.

Raúl Fernández acabó ganando el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP sin que nadie le hiciera sombra en ningún momento, por delante de Jorge Martín. Marco Bezzecchi conservó su tercer puesto frente a Álex Márquez y logró un emotivo podio, a pesar de que aún se encuentra en fase de recuperación.

Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio —que le había arrebatado el sexto puesto a Marc Márquez en las últimas vueltas—, Brad Binder, Luca Marini y Diogo Moreira completaron el top 10.