Pedro Acosta explica qué llevó a su accidente en la sprint de MotoGP en Brno
Problemas técnicos llevaron al primer accidente de Acosta en una carrera sprint de 2026 .
La caída de Pedro Acosta en la sprint del Gran Premio de la República Checa fue causada por un dispositivo de altura de pilotaje defectuoso que no se desactivó tras el comienzo de la carrera en Brno.
Clasificado octavo en la parrilla, la estrella de KTM ganó dos posiciones en la vuelta inicial y pasó la primera mitad de la sprint luchando con las Aprilia oficiales de Marco Bezzecchi y Jorge Martín.
Estaba haciendo lo suficiente para contener al campeón de 2024 Martín cuando se fue al suelo en la curva 11 en la sexta de 10 vueltas, sufriendo solo su segundo abandono de la temporada.
Mientras que otros cinco pilotos también se cayeron en una carrera que solo tuvo 15 clasificados, Acosta explicó que su abandono fue causado por tener que resolver un problema técnico mientras luchaba por un resultado entre los cinco primeros.
"Tuvimos un problema técnico con el dispositivo trasero, que estaba bloqueado todo el tiempo", dijo. "Solo estaba intentando devolverlo a la posición estándar. Cuando no estás concentrado correctamente y estás tratando de resolver todos los problemas, es fácil que pase.
"Lo siento por el equipo, porque quizá podía haberlo gestionado de otra manera y quizá terminar séptimo u octavo, pero no es lo que quería. Ahora es momento de analizar lo que pasó y luego seguir adelante."
Acosta aclaró que el problema le afectó en la salida y que no pudo solucionarlo durante la carrera.
Apenas el viernes, el español pidió una prohibición total de los dispositivos holeshot, diciendo que eliminar solo el dispositivo delantero —como está previsto actualmente para el Gran Premio de Gran Bretaña en agosto— "no es lo más seguro".
Acosta pasó la parte media de la carrera luchando con la más rápida Aprilia de Martín. Este último completó un adelantamiento en la frenada de la curva 4 para ponerse por delante, solo para que Acosta respondiera en la siguiente curva a derechas.
Tras defenderse de los primeros ataques de Martín, el piloto de 22 años perseguía a Bezzecchi por la quinta posición cuando se cayó entrando en la curva 11. Acosta dijo que las limitaciones planteadas por el dispositivo trasero le dificultaban concentrarse en su batalla con las Aprilia.
"Cometí el primer gran error con el dispositivo en la curva 3 cuando Martín me pasó", explicó. "Era ligeramente más lento en las rectas y mi única posibilidad era intentar hacerle perder un poco la trazada y luego intentar adelantar.
"Luego estaba alcanzando a Bezzecchi. Diría que no teníamos un ritmo increíble, pero era aceptable para estar en el top 5."
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