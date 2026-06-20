Bezzecchi admite estar en una "situación difícil" tras su cuarta caída en una sprint en 2026

El líder del campeonato del mundo Marco Bezzecchi ha admitido que sus errores de los sábados se están convirtiendo en una preocupación tras su cuarta caída en una carrera sprint de la temporada en Brno.

El accidente de hoy llegó en el noveno sprint de 2026, lo que significa que Bezzecchi ha tirado puntos en casi la mitad de las carreras de los sábados hasta ahora. Se cayó cuando iba líder en Tailandia y posteriormente abandonó por caída en Austin y España.

La caída en Brno se produjo a la vista de la bandera, en la penúltima vuelta, con Bezzecchi en quinta posición. Un puesto por delante de su compañero de equipo en Aprilia Jorge Martín, por lo que estaba listo para ampliar su ventaja en el campeonato sobre el español.

En cambio, Martín redujo la ventaja a 15 puntos. El accidente de Bezzecchi también permitió que el amenazante Marc Márquez, actualmente quinto mientras intenta recuperarse de los problemas de lesión de principios de temporada, se acercara siete puntos más tras un tercer puesto.

Preguntado en su comparecencia ante los medios si había una razón por la que estaba teniendo problemas los sábados, Bezzecchi se sinceró un poco más de lo habitual.

"Sí, eso es lo que yo también me pregunto, ya sabes", respondió. "Me encantaría sentirme bien cada día sobre la moto, pero por alguna razón estoy teniendo problemas el sábado.

"Y sí, seguro, esta situación es un poco difícil de manejar, porque al principio [mi actitud era] 'Un error está bien. Dos errores están bien.' Pero hoy estoy un poco triste.

"Pero, ya sabes, ahora el sábado ya pasó y pensaré en el próximo sábado cuando estemos en Assen."

La buena noticia para Bezzecchi es que su rendimiento los domingos suele ser mucho mejor. Aunque todavía no ha logrado una victoria en sprint en 2026, ganó los tres primeros grandes premios del año, así como el reciente Gran Premio de Italia en Mugello.

"Lo único que puedo hacer ahora es tratar de pensar en mañana, trabajar para mañana, intentar hacer una carrera mejor y terminar el fin de semana de la mejor manera posible", concluyó el piloto de Rimini.