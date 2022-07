MotoGP se resiste a frenar el desarrollo para salvar el espectáculo

MotoGP vive una paradoja. La distancia entre los seis fabricantes que están en el mundial nunca ha sido tan pequeña, ni los aspirantes al podio habían sido tan numerosos, pero los adelantamientos son cada vez más complicados, hasta el punto de arruinar el espectáculo. La convergencia de las prestaciones se debe, evidentemente, a que los márgenes que les permitían marcar la diferencia se ha reducido, pero los pilotos han hecho hincapié en los diferentes elementos técnicos para explicar la situación actual.

Desde el sobrecalentamiento del neumático delantero en el tráfico, que limita las prestaciones, hasta una aerodinámica más sofisticada y sensible cuando el piloto se encuentra al rebufo de un rival, sin tener la velocidad necesaria para adelantar.

"Las pasadas son muy complicadas en MotoGP porque las motos son muy rápidas en las rectas y muy precisas con la aerodinámica", dijo a Crash.net Danilo Petrucci, que ha notado la evolución de la categoría en la última década antes de correr en MotoAmerica este año. "Es especialmente difícil adelantar porque la aerodinámica no ayuda cuando estás a rebufo, es como una desventaja al frenar, tienes que salirte de la trazada para intentar pasar, porque si frenas por detrás, no hay aire".

"Esas pequeñas cosas hacen que la clasificación sea aún más importante, hay que salir desde una buena posición, y luego hay que tener el mejor neumático posible para las últimas vueltas", continuó. "No puedes estresar al neumático en los adelantamientos, intentando frenar más tarde o presionando más la parte trasera, cada año es más difícil".

Ante esa afirmación, compartida por varios pilotos del mundial, ¿habrá que tener en cuenta el espectáculo a la hora de redactar los futuros reglamentos técnicos y frenar la carrera del desarrollo aerodinámico?

El CEO del campeonato, Carmelo Ezpeleta, no parece hacer de esto una cuestión prioritaria: "Las carreras son así, y si faltan adelantamientos, no tengo ninguna influencia en ello".

"No vamos a cambiar las motos para aumentar el número de pasadas", reconoció en el diario As.

En una entrevista con Motociclismo.es, Ezpeleta se mostró más abierto, y subrayó que los órganos de gobierno ya están pensando en 2027, año en el que se iniciará un nuevo ciclo contractual que vinculará a fabricantes y equipos con el campeonato: "De aquí a 2026, no cambiará nada, salvo que haya unanimidad entre los participantes".

Por el momento, que todos se pongan de acuerdo parece complicado, ya que todos siguen buscando cada vez más tecnología sin tener en cuenta los adelantamientos. Ducati, siempre a la vanguardia de las innovaciones, como los alerones y los dispositivos de aceleración, cree que no hay pruebas de que la sofisticación de las motos actuales pueda influir en el rendimiento en pista.

"La tecnología o los nuevos dispositivos de las motos, son muy similares a los del año pasado, así que no lo veo como un problema real en cuanto a carreras menos espectaculares", expresó el director deportivo de la firma italiana, Paolo Ciabatti en la rueda de prensa en Assen.

"Obviamente, en algunos circuitos hemos visto menos adelantamientos de los que estábamos acostumbrados, pero no creo que tenga mucho que ver con el desarrollo, porque pienso que no hay grandes diferencias con las motos del año pasado. En 2021 vimos carreras espectaculares, como la de Aragón, con el duelo entre Bagnaia y Márquez, que fue uno de los mejores de los últimos años en MotoGP, y lo que tenemos hoy no es muy diferente", dijo.

Para insistir en ello, Ciabatti también citó el duelo en la última vuelta en Austin entre el propio Márquez y Fabio Quartararo, y el jefe del francés, Massimo Meregalli, estuvo de acuerdo con su compatriota: "Comparto en gran medida el punto de vista de Paolo [Ciabatti]. En los dos últimos años hemos introducido muchos dispositivos, pero las alas y la electrónica dan más seguridad al piloto".

"En cuanto a Ducati, nuestra moto [la Yamaha] es bastante similar a la del año pasado, y no comparto la idea de que las carreras sean menos divertidas esta temporada", continuó.

¿Los análisis que relacionan el desarrollo de las motos con la reducción de los adelantamientos son un producto de la imaginación o una distorsión de la realidad? La objetividad de los fabricantes sigue siendo cuestionable, ya que la carrera por la innovación es una de las formas de marcar la diferencia con los rivales.

En cuanto a los pilotos, Marc Márquez considera que la situación es "difícil" y, aunque está a favor de cierta tecnología, cree que son los órganos de gobierno, los que deben definir el camino a seguir.

"Es imposible llegar a una decisión unánime porque, como siempre, estamos compitiendo, así que quien tiene un mejor motor quiere mantener una buena velocidad punta, quien posee una buena aerodinámica quiere ir por ahí o quien tenga un buen sistema de holeshot desea desarrollarlo más, así que es imposible ser unánime", expresó el catalán antes de parar todo su calendario para centrarse en la recuperación de su brazo derecho.

"Pero no es nuestro trabajo, podemos dar una opinión, todos la tenemos, pero depende del campeonato, también de los constructores, y deben entender qué camino quieren seguir", explicó. "Si quieren tener más prototipos o si quieren dar espectáculo con los adelantamientos y las carreras".

"Estoy de acuerdo, creo que es necesario un mínimo de aerodinámica porque vamos muy rápido y es más seguro. Debemos tenerlo en la moto, necesitamos control de tracción y aerodinámica, pero tenemos que encontrar la manera de establecer reglas claras, lo que no es fácil", aseguró Márquez. "Tal vez, las limitaciones porque, de lo contrario, seguimos siendo cada vez más rápidos, pero la gente que lo ve por la tele no se da cuenta de que somos medio segundo más veloces, solo miran los adelantamientos, como en Estoril con WSBK, con 10 o 15 pasadas entre Rea y Razgatlioglu".

"Es lo que disfruté desde mi sofá, pero tenemos que entender para el futuro que no es fácil encontrar un compromiso entre los constructores, pilotos y el campeonato", continuó el de Honda.

Andrea Dovizioso se ha quejado en repetidas ocasiones de la sensibilidad de las motos actuales en las frenadas, y lo atribuye a la importancia de la aerodinámica, el holeshot y la electrónica. Aunque la FIM ha decidido limitar el uso de los regulares de altura para 2023, el de Forlí da predicciones negativas en donde apunta al dominio de la tecnología.

"MotoGP ha cambiado enormemente en los últimos años, y se han centrado mucho más en la ingeniería", dijo el italiano. "Como resultado, los ingenieros son más útiles hoy que en el pasado, el campeonato se ha convertido en eso, por eso digo que ha cambiado la categoría".

"Las motos se pilotan de una forma diferente, hay muchos más aspectos distintos que ayudan al piloto en la conducción porque más ingenieros se han hecho cargo del proyecto y están trabajando en este aspecto", añadió. "Está funcionando, guste o no, así es MotoGP hoy en día".

