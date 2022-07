Santi Hernández: La fecha del regreso de Márquez no es lo importante

Marc Márquez sigue con su proceso de recuperación de la cuarta intervención quirúrgica a la que fue sometido en su brazo derecho, lesionado en julio de 2020 en Jerez. Esta misma semana está previsto que realicen una radiografía al piloto para ver la evolución en la sexta semana después de la intervención, llevada a cabo el 2 de junio en la clínica Mayo de Rochester, para que el doctor Joaquín Sánchez-Sotelo pueda verificar que la solidificación del hueso sigue el curso previsto.

Será con esa información en la mano cuando se decida los nuevos pasos a seguir en la rehabilitación del piloto, que de momento no tiene una fecha prevista de reaparición, aunque desde Honda han apuntado que se le espera para antes del final de la temporada.

Santi Hernández, ingeniero de pista de Márquez desde su época de Moto2 y durante toda su vida deportiva en la clase reina con el equipo Repsol en MotoGP, considera que la fecha del regreso de Marc "no es lo importante".

El podcast 'En la Honda', producido por Honda España, entrevistó al responsable del lado del garaje de Márquez en HRC, y la planteó qué fechas se manejaban como posibles para la reaparición del ocho veces campeón del mundo.

"No lo sé, ni me corresponde a mí hablar de cuándo va a volver, realmente no sé cuándo va a reaparecer. Lo único que espero es que vuelva, y cuando lo haga que sea recuperado", se mostró cauto Hernández.

"Lo más importante es que pueda volver a pilotar como ha estado haciendo hasta ahora (antes de la lesión), que puede volver a hacer lo que más le gusta, que es pilotar una moto, que pueda volver a disfrutar, porque con la lesión que ha tenido no disfrutaba. Para mí, eso es lo más importante".

"Cuando vuelva aquí lo estaremos esperando, no soy yo quien tiene que marcarle el tiempo para reaparecer".

Además de volver y hacerlo recuperado, el segundo aspecto importante es que cuando Marc reaparezca pueda recuperar las prestaciones que le llevaron a ganar el campeonato seis veces en siete años, entre 2013 y 2019.

"Los resultados ya se verán, tampoco me preocupan, lo que más me preocupa es que se recupere y vuelva a disfrutar encima de la moto, que es lo que más le gusta hacer, a partir de ahí los resultados serán consecuencia de muchas cosas", considera.

Mientras que en Honda esperan que Márquez llegue a tiempo para poder intervenir en el desarrollo de la moto de 2023, Hernández prioriza otros aspectos.

"Lo importante es que primero se recupere y vuelva a pilotar, que las sensaciones sean buenas y a partir de ahí ir construyendo otra vez", señala.

"No me lo planteo, o al menos es mi manera de ver las cosas, ahora no pienso en si cuando vuelva vamos a conseguir esto o lo otro, o si vamos a ganar de esta manera o de la otra. No me planteo esos temas, hay que ser realista y considero que hay cosas que son más importantes. Lo principal es que como persona y como piloto se recupere de su lesión, y a partir de ahí que disfrute. Luego ya iremos viendo", finalizó el técnico catalán.