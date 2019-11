Márquez respecto a su hermano: La gente habla, pero no hay nada

Cheste.- El de Honda aseguraba en la previa que iba a ser una carrera muy difícil en Valencia, que no se veía ganador y que solo pensaba en aportar los puntos para el campeonato por equipos.

Pero al final, Marc dio una nueva exhibición para ganar con claridad en la pista valenciana, la segunda vez que lo hace aquí en MotoGP tras el triunfo de 2014, certificando la triple corona para Honda.

“Estaba convencido de que iba a ser muy difícil, por eso estoy muy contento de acabar el año de esta forma. No me gusta decir imposible, pero va a ser muy, muy difícil igualar una temporada como esta. Hemos puesto la guinda del pastel al conseguir el campeonato para el Repsol Honda. El otro lado del box ha sufrido un poco pero no ha dejado de trabajar y tener la triple corona es trabajo hecho de la mejor manera”, dijo Marc al final de la carrera.

Con un año tan brillante, Marc destacaba la regularidad y consistencia como claves.

“Me siento orgulloso sobre todo de la estabilidad que hemos demostrado este año. Es muy difícil mantener la concentración durante tanto tiempo, y el mismo enfoque durante todas las carreras. Si bajas el listón te pasan por encima y me siento orgulloso de que todos, sin quemarnos, hemos mantenido la concentración todo el año”, argumentaba.

Tras la ceremonia del podio, Marc ha invitado a Jorge Lorenzo a subir para celebrar el título por equipos.

“Jorge no se merece este año como su retirada, esta temporada no demuestra su gran carrera deportiva y lo que ha significado para el motociclismo. Estás aquí para ganar y en su cabeza, como en la mía, si no puedes ganar no debes seguir. Ha demostrado mucho de su parte que haya venido a celebrar el campeonato aquí al podio con nosotros”, expuso el #93.

Pero ahora todo el interés se centra en quién será el próximo compañero de Marc en el equipo oficial de HRC el próximo año, y todo apunta a que será su hermano Alex.

“La gente habla mucho pero no hay nada hecho. Este fin de semana yo me he centrado solo en mi gran premio. Sé que Emilio (Alzamora), mi hermano y Honda han trabajado en ello, pero la información que tengo es que hay tres nombres y no sé cual es el elegido, la gente escribe pero no hay nada de nada, te lo aseguro”, zanjó con su habitual sonrisa el de Cervera.