Rossi: Yamaha no puede esconderse detrás de Quartararo

Cheste.- El italiano cerró la temporada 2019 séptimo del Mundial, con 174 puntos, a 246 del campeón Marc Márquez, un resultado que no está a la altura de lo que el italiano se esperaba.

Tras la carrera de este domingo en Valencia, donde terminó 8º a 23 segundos del ganador, Rossi hizo balance de un curso del que no está especialmente contento.

“Ha sido una temporada difícil, naturalmente no estoy contento porque me esperaba ir mucho mejor. He hecho alguna buena carrera, pero demasiadas veces he estado en dificultades y no he sido lo rápido que me esperaba. Ha sido un año duro. En la segunda parte del curso hemos sufrido mucho con el agarre trasero, y hasta el momento no hemos sido capaces de resolverlo. Ha sido una campaña dura, pero ya ha terminado. Hemos hecho muchos cambios, tanto en Yamaha como en el equipo, por tanto el objetivo el próximo año es ser competitivos y más fuertes, más rápidos en definitiva”, valoraba Valentino tras la última carrera de la temporada.

A diferencia de Honda o Ducati, en Yamaha los mejores resultados han venido de parte de un joven debutante del equipo satélite, Fabio Quartararo. A Rossi le plantearon si eso es positivo o negativo para la marca.

“Ha sido una cosa muy positiva, sobre todo para Quartararo, pero también para Yamaha. Este año ha sido muy fuerte, pero repito una vez más, me esperaba que lo fuera porque Fabio viene de una historia en la que siempre fue fuerte, pero ha sorprendido realmente a todos, por tanto esto es bueno”.

“Sin embargo, espero que Yamaha no cometa errores del pasado de esconderse detrás de los resultados de Quartararo que este año ha dado miedo. Sabemos los problemas que tiene la moto y si quieren volver a ganar carreras y luchar por mundiales se necesita mejorar. En cualquier caso, para Yamaha ha sido positivo ver a un Fabio tan fuerte en muchas carreras”.

Valentino solo ha podido sumar dos podios este año, muy al principio (Argentina y Austin) y en la segunda parte del año ha sido, habitualmente, la M1 más lenta en pista.

“No sabemos porque mi Yamaha es la más lenta, pero cuando sufro con la falta de agarre pierdo en velocidad punta porque salgo de las curvas muy lento. Físicamente soy un poco más alto que los otros pilotos de Yamaha, pero en el pasado también lo era y no sufría tanto. Depende mucho de los problemas de la aceleración”, dijo.

Y le interpelaron sobre si la ausencia de una regla de peso mínimo piloto-moto puede estar en la esencia del problema.

“MotoGP es el único campeonato de motorsport que no tiene peso límite, en mi opinión no es justo, pero es así y creo que no se va a cambiar. Es un poco una desventaja para los pilotos más altos o más pesados, pero no creo que lo cambien”.

De cara al martes, Rossi tiene previsto probar ya la moto de 2020 en el test de pretemporada aquí en Valencia.

“No sé exactamente qué vamos a probar, pero sobre todo estamos trabajando en el motor, el chasis y la electrónica”, dijo.

Con la última carrera de la temporada llegaba este domingo la marcha de Silvano Galbusera como jefe de mecánicos de Valentino, que mañana empezará ya a trabajar con su nuevo técnico, el español David Muñoz. Le preguntaron qué busca con este cambio.

“Digamos que debemos tratar de cambiar la forma de trabajar durante el fin de semana, hacerlo de forma diferente, mejorar la estrategia, sobre todo en la clasificación de los sábados, donde hemos fallado mucho, y sobre todo resolver los problemas que hemos tenido desde Austria, siempre ha sido lo mismo y no hemos encontrado solución”.

“El objetivo para el año próximo es hacer una mejor temporada, ser más fuertes y más competitivos, porque sinceramente creo que nuestro potencial es para hacerlo mejor que en estas últimas carreras”, zanjó il dottore.