Mir defiende el campeonato de Bagnaia ante las críticas

Cheste.- Cuando el piloto de Suzuki se proclamó campeón hace dos años, no fueron pocos los que cuestionaron la validez de un título disputado en plena pandemia y con la ausencia del dominador absoluto hasta ese momento, Marc Márquez, lesionado. Dos años después, con la presencia de hasta ocho Ducati en la parrilla y las tan manidas órdenes de equipo, tampoco faltan los que cuestionan los méritos de Pecco Bagnaia si, finalmente, este domingo logra el campeonato.

"El que diga que Pecco no tiene mérito por ganar este Mundial, si lo acaba ganando el domingo, es porque no tiene ni idea de motos. Cualquier que piense que un piloto que ha sido campeón del mundo no ha hecho méritos suficientes es no no solo no tiene ni idea de motos, no tiene ni idea de deporte en general. Ganar un año es gestionar muchas cosas, se tienen que juntar muchos factores, no ganas y desapareces. A la gente que menosprecia el trabajo de los demás no hay ni que tenerles en cuenta".

Para Joan Mir, sin duda, el fin de semana de Valencia es muy especial, primero porque en este circuito se proclamó campeón en 2020, y también porque es el último fin de semana de Suzuki en MotoGP.

"Desde luego será un gran premio muy especial, se acaba una etapa y estoy convencido que va a ser un fin de semana muy emotivo para todos. De algunas manera la motivación es alta, después de unas carreras con problemas técnicos y de lesiones, en dos carreras que podían ser positivas para nosotros, esto se acaba y tengo muchas ganas de cerrar este etapa con un buen resultado, lo que nos permitiría decir adiós de otra manera que con un resultado malo. Es lo que tengo ahora mismo en cabeza", explicó.

Tras la gira asiática, Mir admitió que la de 2022 ha sido la peor temporada de su carrera deportiva, una catarata de malos resultados cuyo origen no es otro que el anunció, en el mes de mayo, por parte de Suzuki que dejaba MotoGP. Quizá demasiado pronto.

"Sin duda hubiera sido mejor saberlo más tarde. Ha sido un año totalmente anómalo por aquella noticia, nadie se lo esperaba en absoluto, y de alguna manera a mi me ha costado un poco encajarlo y gestionar las emociones dentro del equipo. También cambios que hubo en Suzuki a principio de año (cambió el team manager), todo ha sido… (una 'mierda’ le apuntan por detrás), exacto, tu lo has dicho, un año… diferente. Vamos a acabar esto de la mejor manera posible", zanjó el de Palma.