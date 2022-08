Miller expresará su preocupación por la seguridad en Silverstone

El piloto de Ducati se salió en la curva 7, deslizándose por la escapatoria de grava antes de hacer contacto con el muro exterior.

Aunque el australiano salió ileso, cree que la curva "bastante apretada" debe ser revisada y considerar los airbags como una medida extra.

Miller también dijo que podría haber sido una "historia diferente" si su GP22 lo hubiera seguido hasta el muro en lugar de detenerse en la grava.

"Está cerca, me quejaré o al menos lo plantearé en la comisión de seguridad", dijo. "Me conozco personalmente, entré en la grava de espaldas, deslizándome hacia atrás".

"Perdí todo el sentido de la dirección de dónde estaba porque empecé a dar volteretas y no tenía ninguna referencia, así que no podía saber si estaba en el aire o en el suelo o lo que fuera, entonces me fui de cabeza al suelo, doblé las muñecas hacia atrás y luego al dar la vuelta me golpeé contra la pared y luego reboté contra la pared".

"Así que llegué a la pared y la moto estaba justo a mi lado".

"Me caí un poco antes de frenar, vi, por ejemplo, a Binder caer y no llegó a tocar el muro, pero sí lo hizo Zarco. Algunos de los otros chicos lo hicieron".

"Es una de esas cosas, y sobre todo si hay contacto o lo que sea, es algo que hay que mirar en el futuro, porque es bastante aterrador".

"Esta mañana he tenido un pequeño momento allí, e incluso sólo tratando de detener la moto al entrar en la grava, a pesar de que tienes esa zona de escapatoria después, es bastante apretado".

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller recordó la gran caída del piloto del Tech3 Jonas Folger en la curva en 2017 y dijo que al ver ese incidente pensó que estuvo "bastante cerca."

El piloto de Ducati dijo que no se trata de una curva que suele preocuparlo, es "solo cuando tienes un momento o te caes, como dije no tenía ninguna referencia, un minuto estaba en la pista al siguiente estaba golpeando la pared".

"Tuve suerte, como he dicho la moto estaba aquí, yo estaba aquí, pero si la moto me seguía iba a ser una historia diferente".

"No hay airbag en el lugar donde golpeé, así que si hay que poner airbags un poco más allá, lo discutiremos esta tarde e intentaremos encontrar una solución".

"Es una de esas cosas, esa es la cuestión, el deporte es cada vez más rápido y nosotros cada vez más, los neumáticos son cada vez mejores, así es como va".

Miller dijo que había un "gran viento cruzado" en Stowe, ya que el aire "se embute alrededor" de las tribunas allí, y añadió: "Como pilotos, la pista sube y baja donde todo el mundo se ha estrellado y sí, entré demasiado rápido".

"Intenté pararla, no lo conseguí, y la disparé contra el muro. No es lo ideal, es bastante delicado, pero he podido volver a entrar, cambiar el mono, volver a salir con el blando y hacer un tiempo decente".

"No puedo quejarme demasiado, estamos dentro del top 10, así que el trabajo del fin de semana está hecho, así que ahora sólo tenemos que seguir adelante hasta mañana".

"Entiendo lo que pasó en la caída, sé claramente que empujé demasiado, pero sentía que podía empujar tanto, así que sólo trato de conseguir que la moto me dé esa capacidad de poder frenar allí, especialmente para hacer un adelantamiento o lo que sea".