Espargaró destaca la "predisposición" de Viñales para ayudarlo

Aprilia Racing Team y Aleix Espargaró están inmersos en la lucha por el título Mundial de MotoGP 2022, algo que solo hace unos meses hubiera sonado a broma y que, ahora mismo, ha dejado de ser una utopía para tener visos de sólida realidad.

Antes una oportunidad histórica de este calibre, Maverick Viñales, que llegó a la formación de Noale por insistencia de Aleix el pasado año, a mitad de temporada, tras salir de mala manera de Yamaha, ha tomado la iniciativa y se ha prestado a sumarse a la causa del equipo, incluso por encima de sus intereses deportivos.

Una vez más, y no es la primera, ambos pilotos salieron a pista juntos y se dieron la rueda para mejorar los tiempos y 'desnudar' sus trazadas en una pista donde ambos van bien, pero quizá un poco mejor Maverick, que ganó en Silverstone en 2016, cuando precisamente ambos eran compañeros en Suzuki.

"Tuve muy buenas sensaciones con la goma de carrera. Hay muchos pilotos rápidos, y eso nos favorece mucho a Aprilia", valoró Aleix al final de un día en el que fue el quinto mejor en la hoja de tiempos.

"Maverick está súper humilde, con mucha predisposición a ayudarme", dijo de su compañero, que acabó con el tercer mejor tiempo.

"Es muy pronto para pensar en que Maverick me ayude el domingo (en la carrera). Pero que me ayude el viernes y el sábado ya es mucho. Hay un par de curvas que las hace mucho más rápido que yo", admitió Aleix.

Mientras Maverick se ofrece a ayudar a Aprilia y a Aleix, Fabio Quartararo está más solo que la una, con el resto de pilotos de Yamaha navegando a la deriva.

"Si Maverick estuviera delante de Aleix, no creo que ahora lo dejara pasar", trató de desmontar el francés el cuento de hadas del box italiano.

La respuesta de Espargaró fue tan evidente como cortante.

"Seguro que Maverick me ayuda mucho más a mi que el segundo piloto de Yamaha a Fabio".

Amigos desde hace años, vecinos durante mucho tiempo en Andorra y compañeros de equipo en Suzuki y ahora en Aprilia, la relación entre Aleix y Mack va más allá de las carreras.

"Conozco a Maverick muy bien y no me sorprende. Yo hice muchas cosas por él cuando él estaba jodido y ahora me lo está devolviendo", dijo agradecido Aleix.

"Aprilia tiene un objetivo común y dice mucho de Maverick", que se haya sumado abiertamente a la causa común.