Márquez: "Misano es una pista en la que puedo rendir al máximo"

El Mundial de MotoGP llega a Misano para afrontar, este próximo fin de semana, la 14ª parada del calendario 2026, a la que se llega con Jorge Martín al frente de la general, pero con Marc Márquez y Marco Bezzecchi, pisándole los talones (19 y 24 puntos, respectivamente).

Lejos queda el dominio aplastante del piloto de Ducati el año pasado, cuando llegó a Misano, tras 15 grandes premios, líder de la general con 487 puntos, 182 más que el segundo, Alex Márquez, y 290 más que Bezzecchi, que entonces era cuarto. Martín ni estaba, ni se le esperaba.

Un año después y dos operaciones más en el brazo derecho de Marc, combinado con el enorme paso adelante que ha dado Aprilia de la mano de su director técnico y nuevo gurú, Fabiano Sterlacchini, las cosas se han igualado al máximo y hablar de favorito para el GP de San Marino de este fin de semana es toda una lotería.

El año pasado, Bezzecchi se llevó la victoria en la sprint del sábado dominando de principio a fin, una carrera en la que Márquez se fue al suelo en la quinta vuelta cuando iba segundo.

El domingo, el corredor de Ducati busco la revancha, y aunque Bezzecchi lideró los primeros once giros, Márquez le pasó para liderar los quince siguiente e imponerse en la meta por algo más de medio segundo.

En Misano se espera un duelo entre Bezzecchi y Márquez Foto de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Tras los problemas que vivió con su maltrecho brazo en Silverstone a la vuelta del verano, Márquez recuperó su mejor versión hace dos semanas en el GP de Aragón, donde logró un imponente doblete con victoria el sábado y el domingo, lo que supone el cuatro triunfo en la seis últimas carreras, y el tercer doblete en ese mismo periodo, metiéndose de lleno, nuevamente, en la lucha por el campeonato.

"En Aragón conseguimos el máximo de puntos posibles y ese era nuestro objetivo. Motorland es un circuito que se adapta muy bien a mi estilo de pilotaje", admite Márquez en la previa del GP de San Marino, que arranca este viernes.

Misano ha sido 32 veces escenario de grandes premios de MotoGP en dos épocas, una primera entre 1980 y 1993, y la era moderna, entre 2007 y 2025, con el cambio de la dirección del circuito que ahora gira a la izquierda. En este tiempo, Márquez es el piloto que más victorias ha logrado allí, seis (2015, 2017, 2019, 2021, 2024 y 2025), las dos últimas con una Ducati. Por detrás Jorge Lorenzo y Valentino Rossi ganaron tres veces, y Pecco Bagnaia, Dani Pedrosa y Eddie Lawson, en dos ocasiones. Martín logró la victoria en 2023 y Bezzecchi fue segundo el año pasado y en 2023.

"Aquí, en Misano, será un poco más complicado", advierte Márquez, lejos de su mejor forma física. "Pero sigue siendo una pista donde puedo intentar rendir al máximo y llevar la Ducati al límite de su potencial", explica.

Marc Márquez muestra a los fans italiano su mono, imitando la icónica celebración de Leo Messi

Márquez, que el pasado año sorprendió a todo el mundo al subir al podio de Misano con el sujetando el mono con sus manos y mostrándolo al publico italiano, imitando la icónica celebración de Leo Messi en el Bernabéu en 2017, un guiño que el catalán no olvida.

"Habrá muchísimos aficionados de Ducati, y eso siempre puede darte ese extra que marca la diferencia", asegura.

Para la casa de Bolonia, el Misano World Circuit Marco Simoncelli siempre ha sido un circuito de grandes duelos y victorias inolvidables, desde el primer triunfo en 2007 con Casey Stoner, pasando por los éxitos de Andrea Dovizioso (2018), Pecco Bagnaia (2021 y 2022), Jorge Martín (2023), Enea Bastianini (2024 GP Emilia-Romagna) y las victorias de Marc en 2024 y 2025.