Un brazo al "50% de sus capacidades": el cirujano de Márquez explica sus secuelas

Después de operarse el hombro derecho el pasado 10 de mayo, Marc Márquez reapareció en Italia menos de tres semanas después, encadenando cuatro victorias en las seis siguientes paradas del calendario, incluidos tres espectaculares dobletes en Hungría, Alemania y, el último, en el GP de Aragón. Unos resultados que llevaron a algunos a especular con la real condición física del piloto.

La respuesta de Marc, que en las últimas semanas ha reiterado que "estoy cansado de hablar de mi brazo", fue mostrar en sus redes sociales una foto entrenando con el torso desnudo, y en la que se puede ver, con total claridad, la atrofia que sufre en la zona del hombro derecho, lesionado el 5 de octubre de 2025, cuando fue arrollado por Marco Bezzecchi en la salida del GP de Indonesia.

Una lesión que le llevó a ser operado dos veces, el 14 de octubre, y el pasado 10 de mayo, una doble intervención, la séptima en ese brazo desde 2020, que ha transformado completamente la forma y aspecto del hombro derecho del piloto. Además de haberle dejado secuelas que, según los doctores que le tratan, ha dejado "el brazo en torno a un 50% de su capacidad".

La imagen que publicó Marc Márquez en sus redes sociales para mostrar el aspecto de su hombro derecho Foto de: Instagram de Marc Márquez

En una extensa entrevista concedida a El Periódico de Catalunya, el doctor Samuel Antuña, cirujano de confianza de Márquez, explica que el accidente con Bezzecchi en Indonesia arruinó completamente todo el trabajo de recuperación que se había hecho en ese brazo.

"La caída de Indonesia supuso volver a empezar", reconoce Antuña en la entrevista.

"Le provocó una luxación acromioclavicular, asociada a una fractura de la base de la coracoides. Una luxación así, para alguien que pilota a 350 kilómetros por hora, es muy importante que se cure bien, para que no tenga secuelas, pues los músculos del hombro se fijan en la clavícula y, si la clavícula no queda estable, puede dar problemas. La luxación se curó, aunque tardó cuatro meses en estar bien", admite el médico.

Sin embargo, la lesión fue más complicada de lo que inicialmente parecía.

"En esa misma caída se produjo el desplazamiento secundario de un fragmento de hueso que se había utilizado varios años antes para estabilizar el mismo hombro. Marc siguió compitiendo, pero con dificultades para controlar el brazo, provocándole dolor y caídas. Fue entonces cuando detectamos el problema", explica Antuña, lo que llevó a Marc al quirófano el 10 de mayo, admitiendo que antes de ese accidente, la recuperación era prácticamente total, lo que permitió a Marc dominar la temporada 2025 de forma absoluto, ganando su noveno Mundial.

"Antes del accidente de Indonesia, toda la lesión del brazo estaba muy bien compensada. No estaba perfecto, pero estaba bien y, tras aquel percance, se descompensó".

Una lesión que ya difícilmente permitirá a Márquez volver al nivel que presentaba antes del accidente del año pasado en Indonesia.

"Estamos inmersos en un proceso que es lento y que, ahora, está algo mejor de cómo estaba pero, para nada tiene un brazo normal, ni lo volverá a tener nunca. A Marc le cuesta jugar a pádel, con eso se lo digo todo", ilustra el médico el nivel de carencia que tiene el piloto. "Si Marc fuese Carlos Alcaraz, habría tenido que retirarse del tenis profesional. Podría jugar a tenis, pero como un aficionado", subraya.

Otro de los mantras de Márquez en los últimos tiempos, es "entender" cuál es su nuevo cien por cien a nivel físico, después de siete operaciones en su brazo derecho.

"Ponerle un valor real al brazo de Marc es imposible, porque él tiene una gran capacidad para suplir sus carencias. Lo que sí puedo decirle es que ese brazo está muy limitado en fuerza; sobre todo del bíceps. Yo diría que ese brazo está en torno a un 50% de su capacidad", sentencia el doctor Antuña.