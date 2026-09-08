Los mensajes que esconde la foto del hombro de Marc Márquez

Si en algo coinciden todos aquellos que habitualmente trabajan con Marc Márquez es en que ningún movimiento de los que hace es al azar. Eso es aplicable a cualquier ámbito de su vida, pero especialmente en el relativo a su imagen, administrada por su propia empresa, Vertical. Con eso en mente es fácil concluir que la imagen que el español colgó la semana pasada en su perfil de Instagram, en la que se le veía con el torso desnudo y dejando a la vista el hombro y el brazo derechos, que llevan a cuestas siete operaciones en los últimos seis años, no responde a un impulso aleatorio.

Detrás de esa foto había una clara intención, ya que el hecho de publicarla en sí podía interpretarse como una contradicción respecto de aquello que el piloto había ido promulgando a lo largo de todo el año. "Quiero intentar no hablar de mi brazo porque es el que es, y tengo que correr con él", había repetido en varias ocasiones, para tratar de evitar lo inevitable: que los medios de comunicación le estuvieran permanentemente sacando el tema. El ‘post’ en Instagram iba en la dirección contraria a esa teórica voluntad de intentar pasar página, y eso lleva implícito una voluntad de cambiar de planes. La nueva estrategia se precipitó dos semanas antes, en Silverstone, un circuito que, por su perfil, se ha convertido en la criptonita de Márquez.

El catalán se estuvo preparando durante la mayor parte del parón veraniego para llegar al Gran Premi de Gran Bretaña con el brazo lo más recuperado posible, después de un receso de más de tres semanas. Sin embargo, la respuesta que obtuvo en el trazado británico, cuando se volvió a subir a la moto, fue peor de la que esperaba recibir.

El sábado describió así lo que le sucedió en la prueba corta, en la que finalizó el noveno, a casi 14 segundos del ganador (Jorge Martín): "En las sprint, normalmente sales y aprietas de principio a fin, como una cronometrada. Por alguna razón, esta vez no pude".

El domingo, ante los medios de comunicación, Márquez siguió tirando balones fuera cuando se le preguntó, directamente, si la séptima plaza en la carrera larga explicaba a partir de la limitación que le provocaba el brazo: "La razón soy yo; es lo que hay y tengo que manejarlo. Es una cuestión de resistencia".

En aquel momento, el actual campeón no quiso señalar a su brazo como razón principal de su discreto rendimiento. Si hay algo que le diferencia del resto es que no se le recuerda haber puesto una excusa para justificar un mal resultado. Fue el miércoles siguiente, en el video ‘Inside’ que Ducati publica en sus redes después de cada gran premio, cuando el gran público entendió hasta qué punto corrió mermado. "Estuve cerca de caerme porque no tenía control sobre mi brazo derecho", les dijo Márquez a los ingenieros que siempre le reciben en el garaje, al bajarse de la moto.

¿Por qué el #93 no fue tan claro menos de una hora después, cuando los periodistas le preguntaron específicamente por ello? "Porque Marc no pone excusas y menos en público", cuenta una voz del entorno del leridano.

Proceso de aceptación

En Silverstone, Márquez inició el proceso de aceptación de la que es y será su nueva realidad. Su intención siempre fue la de eliminar de la ecuación cualquier pretexto relacionado con su físico. Desgraciadamente para él, aquel domingo se dio cuenta de que la influencia que tendrá de ahora en adelante en su rendimiento ese hombro será tan relevante que no se podrá obviar. "Marc ha aceptado que le seguirán preguntando por su brazo y quiere ser transparente. Quiere que la gente vea lo que él ve cada día cuando se mira al espejo, y se haga una idea de lo que hay. No es una excusa, es su realidad", matiza esta voz autorizada.

Dependerá de cada circuito, pero habrá trazados en los que el potencial del buque insignia de Ducati se verá sensiblemente reducido. Básicamente porque, no es fácil medirse por el título con Jorge Martín y Marco Bezzecchi, subidos al cohete que ha hecho Aprilia en su estado actual. "El brazo derecho de Marc está muy limitado en fuerza; sobre todo en la zona del bíceps. Creo que la expresión de que Marc corre, de momento, con un brazo y medio se adapta al actual estado de su brazo derecho", relataba Samuel Antuña, cirujano de confianza de Márquez, en una entrevista concedida a El Periódico.

Marc Márquez celebra con sus fans la victoria en Aragón Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En ella, el doctor hacía referencia, de forma velada, a ese ‘shock’ que se llevó el de Cervera (Lleida) en Gran Bretaña, cuando constató que el margen de mejora es más escaso y lento de lo que él había proyectado. "Está en evolución, tiene margen de mejora, porque la última cirugía fue hace tres meses, y el bíceps va a ir mejorando. Pero no se mejora igual de rápido y bien a los 22 años, que a los 33. A Marc le va a costar un poco más mejorar, pero él está acostumbrado a las dificultades, nadie le ha regalado nada", relataba Antuña.

Márquez ya ha dejado claro que está absolutamente enfocado en ese décimo título, que sería el octavo en MotoGP. También es verdad que él afirma estar sereno y que, si no le alcanza para conseguirlo, por la razón que sea, tampoco será un drama. "Yo ya estoy en paz conmigo mismo, después de haber vuelto a ser campeón el año pasado. Un título más no me cambiará la vida", ha dicho en varias ocasiones.

Volviendo a la foto de su brazo, esa voluntad de transparencia a la que hacíamos referencia unas líneas más arriba no solo se aplica a los aficionados, sino también a sus rivales. Ahora ya saben en qué condiciones está el piloto que ha ganado cuatro de las últimas seis carreras, con tres dobletes incluidos, recortándole 66 puntos al líder del certamen.