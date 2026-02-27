Ir al contenido principal

MotoGP GP de Tailandia

Marco Bezzecchi domina el viernes del MotoGP en Tailandia

El piloto oficial de Aprilia cumplió con las expectativas con una vuelta récord en Buriram para el inicio del fin de semana del Gran Premio de Tailandia de MotoGP.

Richard Asher
Edited:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi lanzó una gran declaración en la primera jornada competitiva de MotoGP de la temporada al liderar la práctica en Tailandia por casi medio segundo.

El piloto de Aprilia, que también marcó el rumbo en el primer ensayo del día, registró al final una vuelta récord de pista de 1m28.526s para poner distancia con el campeón mundial Marc Marquez, por 0.421s.

Hubo una miseria familiar en el otro lado del box oficial de Ducati, con el compañero de equipo de Marc, Francesco Bagnaia, sin lograr meterse en el top 10 y perdiéndose así el acceso directo a la sesión de Q2 de mañana.

Si hubo alguna atenuante para que Bagnaia volviera a producir la lamentable forma que mostró en tantos viernes de 2025, fue el caos que el clima generó en esta sesión.

Nubes oscuras y algunas gotas de lluvia inquietaron a los competidores en numerosas ocasiones durante los 60 minutos, con todos dudando sobre cuándo podría ser la última oportunidad para marcar una vuelta representativa. Difícilmente el escenario perfecto para un piloto analítico como Bagnaia.

Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo quedaron fuera de la Q2.

Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo quedaron fuera de la Q2.

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En varios momentos de la sesión, los pilotos salieron a pista para lo que temían que pudiera ser una última vuelta "en seco", desordenando programas y planes de neumáticos. Pero aunque alguna que otra zona húmeda apareció y desapareció, el cielo nunca se abrió realmente. Así, el circuito se mantuvo lo suficientemente seco como para que los habituales ataques de último minuto volvieran a ser decisivos de todos modos.

Dicho esto, Ai Ogura (Trackhouse Racing Aprilia) sí demostró el valor de una vuelta temprana de referencia en tales condiciones, con su tiempo desde el comienzo de la sesión siendo suficiente para meterse en la Q2 pese a caerse al final.

El piloto de LCR Honda, Johann Zarco, fue el último en pasar el corte, y estuvo acompañado dentro del top 10 por todas las estrellas esperadas salvo Bagnaia. Entre ellos se incluyeron Fabio di Giannantonio (VR46 Racing Team Ducati), Pedro Acosta (KTM), Jorge Martin (Aprilia), Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) y Joan Mir (Honda).

El piloto de KTM, Brad Binder, también tuvo una tarde exitosa en Tailandia, que el sudafricano cerró como el octavo más rápido.

No fue ninguna sorpresa que el de Yamaha, Fabio Quartararo, quedara afuera. El francés, que había sufrido una mañana complicada a bordo de la difícil moto japonesa, fue 16° y terminó justo un puesto por detrás de su compañero campeón mundial Bagnaia.

MotoGP - GP de Tailandia - Resultados Viernes

FiP

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 24

1'28.526

185.193
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 25

+0.421

1'28.947

0.421 184.316
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 19

+0.484

1'29.010

0.063 184.186
4 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 19

+0.659

1'29.185

0.175 183.824
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 25

+0.703

1'29.229

0.044 183.733
6 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 23

+0.850

1'29.376

0.147 183.431
7 Spain J. Mir Honda 36 Honda 25

+0.991

1'29.517

0.141 183.142
8 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 23

+1.006

1'29.532

0.015 183.112
9 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+1.053

1'29.579

0.047 183.016
10 France J. Zarco LCR 5 Honda 21

+1.064

1'29.590

0.011 182.993
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 19

+1.088

1'29.614

0.024 182.944
12 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 20

+1.097

1'29.623

0.009 182.926
13 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 23

+1.116

1'29.642

0.019 182.887
14 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 25

+1.140

1'29.666

0.024 182.838
15 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 18

+1.298

1'29.824

0.158 182.516
16 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 23

+1.358

1'29.884

0.060 182.395
17 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 21

+1.504

1'30.030

0.146 182.099
18 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 18

+1.575

1'30.101

0.071 181.955
19 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 21

+1.608

1'30.134

0.033 181.889
20 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 25

+1.776

1'30.302

0.168 181.550
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 20

+1.839

1'30.365

0.063 181.424
22 Italy M. Pirro Gresini 51 Ducati 23

+2.911

1'31.437

1.072 179.297
Ver los resultados completos
