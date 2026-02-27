Marco Bezzecchi domina el viernes del MotoGP en Tailandia

Marco Bezzecchi lanzó una gran declaración en la primera jornada competitiva de MotoGP de la temporada al liderar la práctica en Tailandia por casi medio segundo.

El piloto de Aprilia, que también marcó el rumbo en el primer ensayo del día, registró al final una vuelta récord de pista de 1m28.526s para poner distancia con el campeón mundial Marc Marquez, por 0.421s.

Hubo una miseria familiar en el otro lado del box oficial de Ducati, con el compañero de equipo de Marc, Francesco Bagnaia, sin lograr meterse en el top 10 y perdiéndose así el acceso directo a la sesión de Q2 de mañana.

Si hubo alguna atenuante para que Bagnaia volviera a producir la lamentable forma que mostró en tantos viernes de 2025, fue el caos que el clima generó en esta sesión.

Nubes oscuras y algunas gotas de lluvia inquietaron a los competidores en numerosas ocasiones durante los 60 minutos, con todos dudando sobre cuándo podría ser la última oportunidad para marcar una vuelta representativa. Difícilmente el escenario perfecto para un piloto analítico como Bagnaia.

Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo quedaron fuera de la Q2. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En varios momentos de la sesión, los pilotos salieron a pista para lo que temían que pudiera ser una última vuelta "en seco", desordenando programas y planes de neumáticos. Pero aunque alguna que otra zona húmeda apareció y desapareció, el cielo nunca se abrió realmente. Así, el circuito se mantuvo lo suficientemente seco como para que los habituales ataques de último minuto volvieran a ser decisivos de todos modos.

Dicho esto, Ai Ogura (Trackhouse Racing Aprilia) sí demostró el valor de una vuelta temprana de referencia en tales condiciones, con su tiempo desde el comienzo de la sesión siendo suficiente para meterse en la Q2 pese a caerse al final.

El piloto de LCR Honda, Johann Zarco, fue el último en pasar el corte, y estuvo acompañado dentro del top 10 por todas las estrellas esperadas salvo Bagnaia. Entre ellos se incluyeron Fabio di Giannantonio (VR46 Racing Team Ducati), Pedro Acosta (KTM), Jorge Martin (Aprilia), Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) y Joan Mir (Honda).

El piloto de KTM, Brad Binder, también tuvo una tarde exitosa en Tailandia, que el sudafricano cerró como el octavo más rápido.

No fue ninguna sorpresa que el de Yamaha, Fabio Quartararo, quedara afuera. El francés, que había sufrido una mañana complicada a bordo de la difícil moto japonesa, fue 16° y terminó justo un puesto por detrás de su compañero campeón mundial Bagnaia.

MotoGP - GP de Tailandia - Resultados Viernes