Los futuros divorciados obligados a convivir en el MotoGP

Curiosa temporada de MotoGP la que comienza este fin de semana en Tailandia, con la sensación en casi todos los boxes de que veremos durante nueve meses a divorciados conviviendo, antes de que los pilotos que han decidido abandonar el hogar conyugal puedan dirigirse a su futuro destino.

Se sabía que el mercado estaba muy abierto, con un gran número de contratos que vencen al final de esta temporada, pero ahora existe la convicción de que serán muchos los pilotos, y especialmente entre los más destacados del campeonato, los que intentarán una nueva aventura a partir de 2027.

Para añadir más singularidad a esta semana, los anuncios aún no se han hecho para acuerdos que, sin embargo, ya están cerrados, con la única excepción de la renovación de votos entre Aprilia y Marco Bezzecchi. Si otras uniones han sido efectivamente pactadas, la publicación de los anuncios sigue bloqueada por el momento, en relación con una estrategia de los fabricantes en el marco de su negociación de los nuevos acuerdos comerciales con el campeonato.

Así, ya el fin de semana pasado, Pecco Bagnaia afirmaba, sonriendo, que acababa de tomar su decisión. Según nuestros colegas de The Race, se dirigirá al box de Aprilia una vez finalizada esta temporada, con un contrato de cuatro años en el bolsillo.

Este jueves, Pedro Acosta eludió sutilmente una pregunta sobre su futuro fingiendo no entenderla, cuando se sabe que partirá hacia Ducati para reemplazar a Bagnaia. En cambio, Fabio Quartararo terminó confirmando que su elección también está hecha.

Primero, al ser preguntado sobre lo que pensaba de la Honda —no del todo por casualidad— el campeón del mundo de 2021 respondió, con picardía: "Creo que es una buena moto". Luego, cuando se lo presionó para que dijera más sobre su futuro, declaró: "Sobre mi futuro, no puedo decir mucho. Puedo decir que mi decisión es clara, también me ha ayudado mentalmente, pero nada más saldrá de mi boca sobre mi futuro."

Dicho esto, habrá que esperar el anuncio oficial de su salida de Yamaha para saber más; sin embargo, no es menor que Fabio Quartararo destaque así que esta elección lo ayuda mentalmente. Entra en la competición sabiendo perfectamente que no tendrá ninguna posibilidad de luchar por el título, y probablemente algo peor aún, ya que considera que la nueva Yamaha es más lenta, y de forma notable, que su predecesora en la misma época hace un año.

Pecco Bagnaia a décidé où il poursuivra sa carrière. Photo de : Steve Wobser / Getty Images

Bagnaia puede al menos alegrarse de sentirse más cómodo; aun así, solo se puede imaginar todo el autocontrol del que tendrá que hacer gala para evitar ser presa de la amargura después de que una sola temporada fallida haya roto su matrimonio soñado con Ducati, el fabricante del que se había enamorado cuando era niño.

Como él, Quartararo nunca ha corrido en MotoGP para otra marca que no sea Yamaha. Fue sobre la M1 donde el francés ascendió a la categoría reina por sorpresa general en 2019, antes de integrarse muy rápidamente en el equipo oficial, ganar carreras y conquistar el campeonato en 2021.

Tras renovar su contrato, incluso cuando el rendimiento empezó a decaer, y darle hace dos años una última oportunidad a Yamaha para convencerlo con sus desarrollos, el francés terminó perdiendo la paciencia. Motorsport.com reveló hace un mes que había elegido unirse a Honda a partir de 2027 para intentar recuperar la competitividad con otra moto distinta de aquella de la que ya ha extraído el máximo, y probablemente más.