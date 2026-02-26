Quartararo: la decisión para 2027 "me ayudó mentalmente" en medio de los problemas de Yamaha

Fabio Quartararo dice que haber definido sus planes para la temporada 2027 de MotoGP "lo ayudó mentalmente" en medio de sus continuas frustraciones con Yamaha.

Según informó Motorsport.com, Quartararo ya acordó los términos para unirse a Honda para el inicio de la era de 850cc de MotoGP en 2027, aunque el movimiento aún no se ha anunciado formalmente.

Cuando se confirme, el acuerdo marcará el final de su larga asociación con Yamaha, que se remonta a su debut en la clase reina en 2019.

Aunque Quartararo ganó su primer -y de momento único- título con Yamaha en 2021, se ha mostrado cada vez más desencantado en medio de las dificultades competitivas de la marca de Iwata en MotoGP.

Yamaha revisó por completo su prototipo M1 durante el invierno e introdujo un nuevo motor V4, pero la reacción inicial en los test fue abrumadoramente negativa, con Quartararo admitiendo que la nueva moto es siete décimas más lenta que su predecesora en tandas largas.

Bromeado sobre Honda en la víspera del inicio de temporada de este fin de semana en Tailandia, Quartararo dijo: "Creo que es una buena moto".

Presionado un poco más, el francés confirmó que ya tomó una decisión respecto a 2027, aunque se detuvo antes de revelar sus planes exactos para el próximo año.

"No puedo decirles mucho sobre mi futuro", dijo. "Puedo decirles que mi decisión es clara; también me ayudó mentalmente, pero nada más saldrá de mi boca sobre mi futuro".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quartararo terminó 17° en la tabla de tiempos en el test de Buriram del pasado fin de semana, un puesto por detrás de la mejor Yamaha de Jack Miller. Las dos Yamaha estuvieron a más de un segundo del ritmo absoluto, que fue marcado por Marco Bezzecchi con la Aprilia oficial.

Quartararo admitió que era difícil fijar cualquier objetivo para este fin de semana debido a la situación actual de Yamaha en MotoGP.

"La expectativa real es no tener expectativas", dijo. "No creo que estemos en posición de pensar en un resultado. No tengo expectativas; solo intento mantener la calma y sacar el máximo que pueda.

Consultado sobre si era difícil mantener la calma, agregó: "Sí, porque conozco mi potencial. Sé lo que puedo hacer en una vuelta, en las carreras. Pero es difícil porque no estamos en posición de ser rápidos.

"En septiembre, cuando probamos la moto [V4] en Barcelona, la sensación no fue súper buena en ese momento porque el proyecto era completamente nuevo.

"Pero la sensación es realmente, realmente similar en comparación con septiembre. Así que, por supuesto, esperábamos dar pasos mucho más grandes, pero lamentablemente no lo estamos haciendo. Así que ya estamos empezando mucho más lentos que el año pasado".

Quartararo lamentó la falta de progreso desde el test de Misano de septiembre, a pesar de que Yamaha realizó amplios cambios en la M1 con motor V4 en el período posterior.

"Incluso en los test, no es que necesitara trabajar de la manera en que normalmente se trabaja en un test", dijo. "Ya en las primeras vueltas sabemos exactamente lo que necesitamos. No pueden imaginar cuántas configuraciones y cuántas cosas probamos entre septiembre y aquí, y la sensación fue la misma.

"Así que creo que depende más de los ingenieros encontrar una pieza nueva, algo completamente diferente, para hallar una forma de tener una base. Porque todavía no tenemos una base en nuestra moto, al menos para mi estilo de pilotaje.

"Vimos que la simulación de carrera fue siete u ocho décimas más lenta en comparación con el test del año pasado. Por eso creo que necesitamos aumentar nuestras mejoras".

