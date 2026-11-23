MotoGP GP de Portugal

Marc Márquez: "Controlar mis instintos fue clave para ganar el título de MotoGP 2026"

El piloto de Ducati tuvo que idear un nuevo enfoque después de lesionarse, y le atribuye su última corona

Richard Asher

Publicado: 23 nov 2026, 16:57

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez aseguró que su décimo título mundial requirió un mayor esfuerzo mental que cualquiera de los anteriores.

Márquez remontó una abismal desventaja de 102 puntos tras ausentarse al inicio de la temporada por lesión para conquistar la corona en el Gran Premio de Portugal del pasado fin de semana, a falta de una fecha por disputarse.

Corriendo con limitaciones físicas tras su cirugía en mayo, hubo varios fines de semana en los que Marc no fue el piloto más rápido. Sin embargo, su capacidad para limitar los daños en situaciones desfavorables y maximizar los puntos cuando tenía ventaja resultó decisiva.

La clave de esa estrategia fue evitar errores, lo que a su vez exigió que el español frenara su instinto de piloto de ir siempre por la victoria. Según explicó Márquez tras la carrera en Portimão, esta fue una habilidad psicológica que desarrolló durante el transcurso de 2026.

"Sabes, este fue el campeonato en el que más trabajé mi aspecto mental. Porque era la única manera.

"Ya entendí en la primera parte de la temporada que mi instinto ya no estaba funcionando.

"Siempre quiero ganar. Sabes, soy un luchador, pero no sentía que tuviera que ganar sí o sí. Porque si tienes esa mentalidad en este campeonato, era imposible ganarlo.

"Este nuevo Marc Márquez, con nueva mentalidad, me da la oportunidad de terminar carreras en séptimo lugar o quinto y sumar puntos. Y sí, por supuesto, luego en los circuitos buenos tienes que ganar".

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Profundizó sobre el tema en la conferencia de prensa posterior dedicada a su triunfo. Al preguntársele si este era el título en el que tuvo que mostrar mayor resiliencia y la mentalidad más fuerte, Marc estuvo de acuerdo.

"Sí. Por esa razón dije [en la rueda de prensa previa al evento el jueves pasado] que esta es la mejor versión de Marc. Porque creo que un deportista alcanza su mejor nivel cuando puede controlarse a sí mismo y cuando puede controlar su aspecto mental.

"Y este año simplemente trabajé en mi lado mental, porque entendí que mi condición física había llegado a un límite.

"Y entonces dije: 'Está bien, ríndete, intenta entrenar de manera normal, intenta, por supuesto, hacer trabajo extra con el fisioterapeuta, pero trabaja de forma normal'.

"'¿Qué necesito? Frenar, mover la moto y ya está. E intentar estar muy en forma'.

"Pero, sobre todo, necesitaba entender dónde era posible y dónde no era posible. Y ese fue el punto principal".

Ese enfoque funcionó casi a la perfección después de su operación. Hasta la carrera sprint en Portugal, cuando se cayó casi a la vista de la bandera a cuadros.

"Desde que volví, nunca me había caído en una sprint ni en una carrera principal. Ayer sí, pero fue una gran advertencia".

Márquez se tomó muy en serio esa advertencia el domingo, pilotando con aún más cuidado para asegurar un octavo puesto que fue suficiente para proclamarse campeón de MotoGP 2026.

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