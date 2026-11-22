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Los pilotos de MotoGP rinden homenaje a Marc Márquez y lo consideran el mejor de todos los tiempos

Después de que Marc Márquez conquistara su décimo título mundial de motociclismo, sus compañeros de parrilla elogiaron su talento y la mayoría lo calificó como el "GOAT", el mejor de todos los tiempos.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 22 nov 2026, 22:05

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Marc Márquez sigue aumentando su leyenda como piloto de MotoGP y como deportista que trascenderá en la historia como uno de los mejores jamás vistos. El ya diez veces campeón del mundo se sobrepuso a la tensión lógica del momento y, con un octavo puesto que le bastaba, cerró la corona mundialista que perseguía y por la que ha tenido que completar la mayor remontada de la historia.

El décimo entorchado no hace más que realzar la figura del #93 que, para muchos, ya es el mejor corredor de la historia de MotoGP, tras superar los títulos de Valentino Rossi e igualar los 8 de Giacomo Agostini en categoría reina. Así lo reflejó su celebración al cruzar la línea de meta: en una sucesión de 10 escalones, su sombra proyectó una cabra, que hace referencia a 'GOAT', 'Greatest of All Time' (el mejor de todos los tiempos).

Así, en este momento no escatiman los elogios hace un Márquez cuyo techo parece no vislumbrarse. De hecho, no fueron pocos los pilotos que, en sus declaraciones, destacaron su grandeza, con varios reconociéndole también como el mejor de todos los tiempos.

El propio Márquez lo valoró así: "Que tus rivales digan cosas bonitas y digan palabras mayores en reconocimiento, es todo un orgullo, les tengo mucho respeto a todos. Evidentemente, en cualquier competición hay adrenalina y enganchones pequeños, pero luego nos respetamos todos muchísimo. Yo no lo diré, pero estoy muy agradecido de que ellos lo digan. Los rivales son los que te hacen grande".

A continuación, puedes ver las opiniones de varios de los pilotos de MotoGP sobre la figura del multicampeón de Cervera:

"Lo primero que quiero es felicitar a Marc Márquez. Para mi es un orgullo y un privilegio poder pelear con, ahora mismo, el mejor de la historia de MotoGP. Poder estar cerca de su nivel después de todo lo que he pasado. Se lo he dicho a él antes, gracias, porque me ayuda a mejorar cada vez que corro con él, aprendo siempre que peleo con él y eso me hace más fuerte para el futuro".

"Marc es el mejor de la historia de MotoGP y tienes que estar siempre al cien por cien para ganarle. Creo que en mi mejor momento puedo estar al nivel de pelear con él por un título, pero no he estado estos dos años en ningún momento a mi 100%. Creo que estoy a un nivel altísimo y para mi poder pelear con él es un orgullo. Pero está clarísimo que es el único piloto con el que no puedes cometer ni un error si quieres ganarle".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Es difícil decirte una sola cosa, porque, sinceramente, tendría que pararme a reflexionar y pensar en todo lo que ha pasado. Es algo que suelo hacer. Ahora mismo puedo decirte que ha sido una gran satisfacción luchar con un Marc que ha estado en un estado de forma tan bueno, porque al final ha sido fortísimo. Si ha ganado ha sido por una única razón: porque era fuerte, porque era el más fuerte".

"Opino lo mismo que llevo opinando el último año y medio. Su título mundial es algo que ya era inevitable que pasara este fin de semana. Me ha sorprendido un poco verlo a la defensiva, pero es que también es normal, con el año que lleva, de remontar, remontar y remontar. Hoy, después de la caída de ayer, tampoco necesitaba arriesgar más de lo que ha hecho. Se lo ha merecido más que ninguno, porque está claro que lo ha perdido Aprilia".

"¿Que si me veo poniendo mi chapa en la Torre de Campeones algún año? Por supuesto, para eso estoy aquí. ¿Sobre que será mi compañero y habrá que parar los elogios? Bueno, alguien que ha hecho tanto por el deporte, y que el tío es tan bueno, esto no son elogios, es la realidad. En 2027 será otro campeonato, empezaremos todos de cero. Pero es verdad que la manera que ha gestionado este campeonato, de no verse bien, de parar, de volver, de remontar... Creo que eso es digno de admirar, y también digno de echarle un ojo".

"Creo que la celebración lo dice todo. Subir las escaleras con la cabra [que hace referencia a GOAT, el mejor de la historia] fue realmente bonito de ver, y no tengo nada que decir porque, cuando tenía 14 años, él era el tipo que ganaba. Tengo 27, y sigue ganando. ¡Así que creo que es hora de que se tome un descanso! Estoy bromeando. Pero sí, es el mejor, el más inteligente, el más rápido, así que no tengo nada más que decir. Creo que es el mejor de todos los tiempos".

"Vi un comentario en el que él dijo, hace dos días, que en el pasado era más rápido. Pero ahora pienso en cómo juega mentalmente con todos los pilotos, y creo que es muy, muy inteligente. Así que creo que eso también es un punto muy fuerte. No solo es rápido en todo, sino que lo es en cualquier condición. Como he dicho, la celebración lo dice todo".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Hay pocas palabras para describirlo, o muchas. Lo cierto es que, resumiéndolo, tiene una mentalidad, una forma de ser, un carácter, que es único. Más que todo lo que ha conseguido, es la manera en la que lo consigue, cómo lo consigue, que no se da por vencido... Otros, muchos, diría que todos después de lo que vivió en Le Mans, quizás no habrían seguido. Y él sigue. Veremos si él sigue para el año que viene, pero parece que tiene mucha hambre y nunca es suficiente. Eso es admirable".

"De Marc se puede decir lo de siempre. Es impresionante. Este año ha demostrado, más que en 2025, que es el mejor. Ha recuperado puntos, ha sabido coger puntos cuando a lo mejor no estaba para ganar... Si es que tiene mucha experiencia, y es el más inteligente. Lo único que puede hacer es ganar. Yo creo que el año pasado le salió mucho más fácil. Desde el principio, fue mucho más regular en las primeras posiciones. También, seguro que el hecho de que las Aprilia estaban un poco por debajo también se lo puso un poco más fácil. Este año ha tenido que apretarse y salir de dificultades que se le han puesto en el camino. Una vez más, lo ha conseguido".

"Es increíble lo que ha hecho. Es alucinante. Superar esta hazaña es algo fantástico, este tío es un auténtico fenómeno, por lo que ha hecho durante su etapa aquí, por seguir estando donde está. Creo que está pilotando mejor que nunca, es constante, rápido… Es bastante asombroso. Así que soy un gran admirador suyo. ¿Que si creo que es el GOAT? "Sí, bueno, creo que está bastante claro".

"Marc se lo merece. Estoy muy feliz por él. Se lo merece porque ha sufrido mucho esta temporada. Sí que es verdad que Martín ha sufrido también, pero si comparamos motos, quizás la Aprilia era un poco superior a la Ducati. Así que me alegro mucho por él. ¿El mejor piloto de la historia? Es uno de los mejores, desde luego".

"¿Qué opino de los logros de Marc de este año? Genial".

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