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Quartararo dice que Marc Márquez es el mejor piloto de MotoGP de todos los tiempos tras su 10º título mundial

Quartararo reacciona al éxito de Marquez en el campeonato y da su opinión sobre dónde se ubica el español entre los grandes del motociclismo

Rachit Thukral

Publicado: 22 nov 2026, 18:24

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Fabio Quartararo cree que la notable racha de Marc Márquez hasta el título de MotoGP 2026 ha dejado fuera de toda duda su condición de mejor piloto en la historia del campeonato.

Márquez, piloto de Ducati, aseguró su 10° campeonato mundial con una carrera de margen el domingo en Portimao, superando una desventaja de 102 puntos frente al piloto de Aprilia Marco Bezzecchi en un notable regreso tras una lesión.

El título, su octavo en la categoría reina, lo igualó con el legendario Giacomo Agostini, quien se unió a él en el escenario después de la vuelta de enfriamiento para una celebración especial organizada conjuntamente por MotoGP y Ducati.

Márquez ya había entrado en el debate del ‘GOAT’ en la década de 2010 después de ganar seis títulos en sus primeras siete temporadas en la categoría reina. Pero sus éxitos recientes en 2025 y 2026, tras años de problemas con lesiones, han consolidado su legado.

Como campeón mundial, Quartararo elogió ampliamente a Márquez, describiéndolo como el mejor piloto que MotoGP haya visto jamás.

"Creo que las celebraciones lo dicen todo. Subir las escaleras con el GOAT. Fue realmente muy, muy lindo de ver", dijo el piloto de Yamaha.

"No tengo nada que decir porque cuando tenía 14 años, él era el tipo que ganaba. [Ahora que tengo] 27, sigue ganando. Es hora de que se tome un descanso, creo [risas]. Estoy bromeando.

"Pero sí, es el más grande, el más inteligente y el más rápido".

Consultado sobre si ahora consideraba a Márquez el GOAT, Quartararo respondió con un contundente "Sí".

Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez sufrió un duro revés en el GP de Indonesia de 2025 cuando un incidente provocado por Bezzecchi lo dejó con otra lesión en el hombro. La caída comprometió aún más su estado físico y lo obligó a someterse a una operación adicional a mitad de la temporada 2026.

Para compensar sus limitaciones físicas, Márquez puso mayor énfasis en su enfoque mental para ganar ventaja frente al dúo de Aprilia formado por Bezzecchi y Jorge Martin en la pelea por el campeonato.

Quartararo elogió la agudeza mental del español esta temporada, destacando cómo utilizó juegos mentales para poner bajo presión a sus rivales.

"Vi un comentario que hizo hace dos días, de que la [versión de él] más rápida estaba más en el pasado. Ahora me gusta cómo juega mentalmente con todos los pilotos. Creo que es realmente muy, muy inteligente.

"También es realmente fuerte. No es solo rápido. Lo tiene todo y es rápido en cualquier condición".

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