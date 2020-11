Lecuona tiene COVID-19 y no puede correr en Valencia

El piloto valenciano no pudo tomar parte la pasada semana en el Gran Premio de Europa al ser contacto directo de un positivo, su hermano, y la normativa sanitaria de Andorra, donde reside, le obligó a permanecer diez días confinado.

El plazo terminaba este sábado, y Tech3 KTM esperaba a su corredor para reincorporarse al Gran Premio de Valencia en el tercer entrenamiento libre, el FP3.

Sin embargo, tras viajar esta madrugada a Valencia, Iker debía pasar un último test PCR que, desafortunadamente, dio positivo, por lo que se perderá definitivamente el gran premio.

“He salido muy pronto de Andorra para poder estar en el FP3, después de tener cuatro PCR negativos, esta mañana en el circuito me ha dado positivo. Sinceramente no entiendo nada de lo que está pasando, lo único que se, es que no voy a poder formar parte de mi Gran Premio de casa, pedir perdón al equipo y espero llegar a la última prueba en Portugal”, explica Iker en sus redes sociales.

Ahora falta ver si debe pasar un nuevo periodo de confinamiento de 10 días, lo que le dejaría fuera del Gran Premio de Portugal, que se celebra la próxima semana, o si un nuevo doble test PCR la semana que viene, ambos con resultado negativo, le permitirían estar en Portimao.

El hecho de ya no estar en Andorra puede propiciar la posibilidad de tomar parte en el último gran premio del año, algo que, ahora mismo, no está asegurado.

KTM reclutará a su probador Mika Kallio para viajar a Portugal por si, finalmente, necesita reemplazar al piloto valenciano.