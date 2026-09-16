Joan Mir se pierde el GP de Austria

Mala noticia para Joan Mir: tendrá que perderse el próximo Gran Premio de MotoGP, que se celebrará esta semana en Austria. Esta baja llega tras un fin de semana muy complicado para el piloto español en Misano, donde se le vio muy mermado, quejándose de dolores de cabeza y de un cansancio extremo.

Su estado de salud llevó a realizar exámenes médicos, que Mir se hizo en Barcelona justo después del Gran Premio del domingo, en el que se había visto obligado a abandonar. El objetivo era determinar qué provocaba tal debilitamiento, pero por el momento esos controles no han bastado para arrojar toda la luz sobre el mal que le afecta.

"Unos exámenes exhaustivos revelaron anomalías en los resultados de los análisis de sangre, que requieren investigaciones y pruebas complementarias", informó Honda este miércoles.

"Teniendo en cuenta los síntomas ya observados en Italia y ante la ausencia de un diagnóstico preciso, el equipo médico de Mir le ha recomendado centrarse en su recuperación y causar baja para el Gran Premio de Austria. Esto permitirá al piloto #36 descansar y realizar más pruebas y análisis."

Honda informa de que se espera que Joan Mir regrese para el siguiente Gran Premio, que tendrá lugar en Japón del 2 al 4 de octubre. Mientras tanto, el español será sustituido esta semana por Takaaki Nakagami, piloto probador de la marca, que tendrá así la oportunidad de preparar la wild-card que le espera para Motegi.

Recordemos que Maverick Viñales también es baja para el Red Bull Ring esta semana, aún convaleciente de su hombro lesionado y sustituido por Pol Espargaró en la KTM del equipo Tech3. En cambio, Trackhouse ha anunciado el regreso de Ai Ogura, que se perdió los dos últimos Grandes Premios debido a una fractura del pulgar.