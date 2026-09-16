Tech3 hace oficial el fichaje de Senna Agius y completa su alineación de MotoGP para 2027

A pesar de la marcha de Jack Miller, la parrilla de MotoGP contará con un piloto australiano la próxima temporada. La llegada de Senna Agius ha sido confirmada por Tech3, que completa así su alineación.

El equipo francés sigue la tendencia de KTM al sustituir por completo a sus pilotos. Enea Bastianini decidió por sí mismo marcharse a Trackhouse, mientras que Maverick Viñales es empujado hacia la salida después de ver cómo su situación se venía abajo cuando pensaba poder contar con un asiento en el equipo de fábrica para 2027.

Günther Steiner quiso formar un dúo compuesto por un piloto experimentado y un talento en ciernes. Se decantó por Luca Marini, seducido por su seriedad y un bagaje muy sólido gracias a la experiencia del italiano con la Ducati y luego la Honda. Y ha sido por tanto Senna Agius quien se ha hecho con la plaza restante, uniéndose a algunos de sus actuales rivales en Moto2 para formar el grupo de rookies a seguir de cerca la próxima temporada.

El perfil del australiano puede sorprender, principalmente porque Manuel González, líder del campeonato de Moto2, no ha obtenido una plaza para subir a la categoría reina. Pero Senna Agius no tiene de qué avergonzarse por los progresos que ha logrado rápidamente desde que corre en Grandes Premios y que le valen, en particular, ocupar actualmente la cuarta plaza de la categoría intermedia en la que no es más que su tercera temporada mundialista.

Su trayectoria ha sido bastante atípica, ya que pasó por la Asia Talent Cup antes de consolidarse en el viejo continente a través del JuniorGP Moto3 y después el Moto2 europeo, que ganó. Eso le llevó a sus primeros Grandes Premios durante las temporadas 2022 y 2023, antes de convertirse en titular en 2024, recompensado de inmediato con un primer podio. El año pasado consiguió sus primeras victorias mundialistas y ascendió hasta el décimo puesto del campeonato, antes de lograr estabilizarse entre las primeras posiciones esta temporada.

Con 21 años, el nacido en Sídney descubrirá por tanto MotoGP la próxima temporada, coincidiendo con la entrada en vigor de un nuevo reglamento técnico, bajo la égida de Günther Steiner, CEO de Tech3, y de Nicolas Goyon, team manager.

"Hoy, un sueño que persigo desde siempre se hace realidad: llegar a MotoGP", reaccionó Senna Agius. "Años de trabajo duro han llevado a este momento y estoy extremadamente agradecido a Günther y a todo el equipo Tech3 por creer en mí y ofrecerme esta oportunidad. Tengo muchas ganas de devolverles esa confianza. Conozco la magnitud del desafío que me espera, pero estoy listo para aprender, trabajar duro y dar lo mejor de mí mismo con este equipo."

"Un enorme gracias a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que me han apoyado y que han hecho sacrificios a lo largo de mi camino. También quiero dar las gracias a todos los equipos, todos los ingenieros y todos los mecánicos con los que he trabajado a lo largo de los años: todos han contribuido a que pueda llegar hasta aquí. Tengo muchas ganas de empezar y de hacer que todos se sientan orgullosos."

La hora de la salida para Viñales

Günther Steiner, CEO de Tech3, defiende su elección:"Creemos que Senna posee todas las cualidades necesarias para dar con éxito el salto a MotoGP. Ha demostrado una velocidad y una madurez impresionantes en Moto2, pero lo que nos ha marcado especialmente es su determinación para seguir progresando y su actitud ante el trabajo necesario para triunfar."

"Estamos construyendo un equipo para una era completamente nueva de MotoGP y queríamos combinar experiencia y joven talento. Senna representa una parte muy ilusionante de ese futuro. Sabemos que tendrá mucho que aprender, pero estamos preparados para acompañarlo en ese proceso."

C'est officiel : Maverick Viñales n'aura plus de place sur la grille MotoGP 2027. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

La parrilla de MotoGP 2027 queda por tanto ahora completa, con la única salvedad de que falta precisar en qué equipo de la órbita Honda competirán David Alonso y Diogo Moreira. En cualquier caso, habrá cinco rookies en MotoGP la próxima temporada. Cuatro de ellos procederán de Moto2, todos de entre 20 y 22 años, mientras que Nicolò Bulega, de 26 años, ha obtenido su billete tras un paso muy destacado por WorldSBK.

Ahora que las plantillas están al completo, también se conocen definitivamente los que salen:Franco Morbidelli, esperado en Superbike, Jack Miller y Brad Binder, que ya han sido oficializados en ese campeonato, así como Álex Rins, que ha hecho saber que se orientaba hacia el automovilismo, y por tanto Maverick Viñales.

Mermado desde hace algo más de un año, el español se ha visto sobre todo enredado en un conflicto con KTM con el trasfondo de promesas de contrato que no se habrían cumplido. No se le ha vuelto a ver desde la pausa veraniega del campeonato y volverá a estar ausente esta semana para el GP de Austria. Ya ha hecho saber que no continuará su carrera más allá de MotoGP.