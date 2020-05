Miller, feliz de ser elegido por Ducati para pelear con Márquez

El piloto australiano, que este curso todavía competirá enfundado en el mono de Pramac, desembarcará en el taller oficial de la escudería de Borgo Panigale con 26 años, presumiblemente al lado de Andrea Dovizioso, que sigue en conversaciones para cerrar su renovación.

A pesar de estar a la espera del arranque de la que será su quinta temporada en MotoGP, el de Townsville sigue siendo uno de los jóvenes que aún tiene recorrido, circunstancia que seguramente ha llevado a Ducati a apostar por él.

Jack Miller, que permanece en Australia desde que estalló la crisis de la COVID-19, agradece al constructor boloñés el riesgo que toma al darle la oportunidad que perseguía desde que desembarcó en la categoría de las motos pesadas.

“Ser piloto de fábrica es lo que he perseguido desde que llegué a MotoGP, y la verdad es que haberlo conseguido es algo casi surrealista. Pero se ha hecho realidad y sabe súper bien. De alguna forma, esto demuestra que el esfuerzo que he hecho yo y toda la gente que me ha ayudado a lo largo de tanto tiempo ha valido la pena”, cuenta Miller en una carta colgada en su página web.

El corredor aussie fue una apuesta personal de la cúpula de Honda que en 2014 dirigía la marca del ala dorada, que decidió hacerle pasar directamente de Moto3 a MotoGP sin la transición que supone Moto2.

Tras tres años vinculado a Honda, Miller fichó por Pramac en 2018, y cuatro después de aquello será uno de los pilares con los que Ducati espera poder medirse al todopoderoso binomio que forman Honda y Marc Márquez, con seis títulos de siete posibles.

“Yamaha tiene a Maverick (Viñales), que tiene mi edad; Suzuki a Alex (Rins) y Joan (Mir), y esperaba que Ducati me viera como el joven piloto que ya lleva algún tiempo (en MotoGP) pero que todavía es lo suficientemente joven como para ser su homólogo”, añade Miller.

“Marc es la referencia, de modo que el objetivo de las demás fábricas es el de acercarse a él. El gran cambio lo ha hecho Yamaha al decidir fichar a Fabio (Quartararo) para reemplazar a Valentino (Rossi). Era algo inevitable, pero había que hacerlo porque…estamos hablando de Rossi”, prosigue el corredor de Pramac.

“Yo me alegro de que Ducati me vea como el piloto que en los próximos años debe pelear con los demás jóvenes y, con suerte, también con Marc” remacha Miller.

