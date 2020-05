Redding: "Llegué a odiar las motos y las carreras en Aprilia"

Scott Redding disputó cinco temporadas en MotoGP, de 2014 a 2018. Tras dos años con la Honda de Gresini, primero, y el Marc VDS, después, firmó por el Pramac Ducati. En ambas campañas fue superado por su compañero Danilo Petrucci, con quien se jugó disponer de una moto de fábrica.

Al final de la segunda campaña hizo las maletas y firmó por un año con Aprilia, convirtiéndose así en piloto oficial. El subcampeón de Moto2 en 2013 formó pareja con Aleix Espargaró, que consiguió más del doble de puntos que el británico (44 por 20).

Aprilia no renovó a Redding y se quedó sin lugar en MotoGP, por lo que tuvo que buscarse la vida en otro campeonato cuando apenas tenía 25 años. Autor de dos podios en MotoGP, el equipo Paul Bird Motorsport (PBM) le ofreció una plaza para disputar la temporada 2019 del Campeonato Briántico de Superbikes (BSB), donde se proclamó campeón y así se ganó su regreso a la primera línea como piloto oficial de Ducati en el WorldSBK para 2020 en sustitución de Álvaro Bautista.

Durante su etapa con Aprilia, llegó a ser sancionado por la marca por decir que la moto “es una mierda”. Dos años más tarde, Redding se ha desahogado en una entrevista para el podcast de BT Sport.

"Llegué a odiar las motos y las carreras por la experiencia en Aprilia en MotoGP", soltó Redding. "En toda mi carrera nunca he visto nada tan malo como ese año. Me pregunté varias veces qué pasaba, no pude soportarlo más y al final tomé la decisión de abandonar el mundial. Necesitaba irme".

“Tenía que alejarme de MotoGP y hacer algo que me permitiera reconstruirme. Por eso me fui al BSB y volví a disfrutar de las carreras. Ahora vuelvo a ser feliz, es bueno estar en el WorldSBK, tengo un buen equipo y una buena moto que me permiten competir con los mejores pilotos. Me siento un privilegiado. Pero quizás tengas que vivir momentos difíciles para poder apreciar los buenos".

Redding denuncia, además, un trato desigual por parte de Aprilia hacia él y Aleix Espargaró.

“Creo que soy mejor piloto que Aleix Espargaró. Me cae bien pero creo que soy mejor. Todo el tiempo me estaba superando y no podía entenderlo. Llegamos al test de Sepang y nos dieron la moto nueva. Después de dos vueltas entré y dije 'esto es una mierda'. Les dije que trajeran la vieja para un test privado. Y se rieron de mí".

“Luego la trajeron a Aragón y me fui a casa después del test y Aleix se quedó. Lo vi en su Instagram. Entonces pensé, 'Ok, ¿qué demonios?'. Le envié un mensaje y me dijo que estaban probando la moto vieja. Y pensé 'Oh, que gracioso'. Le pregunté cómo le fue y me dijo: "Fui cuatro décimas más rápido", explicó.