Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Resultados
MotoGP GP de Austria

La parrilla de salida del Gran Premio de Austria de MotoGP 2026

Jorge Martín consiguió la pole en el GP de Austria en el Red Bull Ring. Esta es la parrilla de salida para las dos carreras en Spielberg.

Vincent Lalanne-Sicaud
Edited:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
También lee:

1. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

2. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

 

3. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

4. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

5. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

 

6. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

7. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

8. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

 

9. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

10. France Johann Zarco

Castrol Honda LCR

 

11. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

12. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

13. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

14. Spain Pol Espargaró

Red Bull KTM Tech3

 

 

15. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

16. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

17. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

 

18. Japan Takaaki Nakagami

Honda HRC Castrol

19. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

20. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

21. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

22. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

    
Tu hora
Evento Fecha
GP de Austria
SPRINT
WARM UP
CARRERA

Share Or Save This Story

Artículo previo Test de Pirelli: ¿los intereses de los pilotos están mal defendidos en MotoGP?
Artículo siguiente ¡Martín le arrebata la pole a Márquez y Acosta en el GP de Austria!

Top Comments
More from
Vincent Lalanne-Sicaud

Bagnaia, 18º y abonado a la Q1: "Es mi verdadero potencial actualmente"

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
Bagnaia, 18º y abonado a la Q1: "Es mi verdadero potencial actualmente"

Álex Márquez explica su caída del viernes en Austria tras un problema "un poco extraño"

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
Álex Márquez explica su caída del viernes en Austria tras un problema "un poco extraño"

Acosta confirma su potencial en Austria al liderar la práctica de MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
Acosta confirma su potencial en Austria al liderar la práctica de MotoGP

Últimas noticias

Martín, Márquez, Acosta: un trío por encima del resto para una carrera "intensa"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Austria
Martín, Márquez, Acosta: un trío por encima del resto para una carrera "intensa"

¡Martín le arrebata la pole a Márquez y Acosta en el GP de Austria!

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Austria
¡Martín le arrebata la pole a Márquez y Acosta en el GP de Austria!

La parrilla de salida del Gran Premio de Austria de MotoGP 2026

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Austria
La parrilla de salida del Gran Premio de Austria de MotoGP 2026

Verstappen bromea sobre el liderato de Antonelli en la F1: “¡Definitivamente no voy a remontar!”

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Verstappen bromea sobre el liderato de Antonelli en la F1: “¡Definitivamente no voy a remontar!”