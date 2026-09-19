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Crónica de carrera
MotoGP GP de Austria

Martín se recupera y gana la sprint de MotoGP en Austria tras sorprendente caída de Acosta

Un importante error no forzado le niega la victoria a Acosta en casa de KTM mientras Martín completa una remontada espectacular para recuperar el liderato en soledad del campeonato sobre Marc Márquez.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin logró una victoria improbable en el sprint del Gran Premio de Austria después de que Pedro Acosta se cayera cuando lideraba a falta de tres vueltas.

Acosta parecía encaminado a ganar el sábado ante la afición local de KTM, tras aprovechar una batalla temprana entre Martin y Marc Marquez para hacerse con el liderato en la primera vuelta.

El piloto de 22 años lideraba por casi tres segundos cuando tiró su KTM en la curva 2 en la vuelta 12 de 14, entregando a Martin —que terminó la primera vuelta en octavo— la victoria en el Red Bull Ring.

Al inicio de la carrera, Martin salió limpiamente desde la pole position, pero se fue demasiado largo en la curva 1, quedando bajo una fuerte presión de Marquez en la recta siguiente.

Los dos rivales por el campeonato se tocaron en la curva 2, con Marquez lanzándose al liderato mientras Martin se quedaba sin pista y caía en la clasificación.

Acosta también salió muy beneficiado del incidente, recuperándose hasta la segunda posición después de caer por detrás de Marco Bezzecchi hasta la cuarta en la salida.

Al llegar a la curva 3, Marquez apuró la frenada por una fracción, y Acosta metió su KTM por el interior para ponerse al frente.

Una vez en cabeza, Acosta amplió rápidamente su ventaja, logrando un margen de un segundo en solo tres vueltas.

Mientras tanto, Martin venía remontando después de caer a la octava posición en la primera vuelta, superando a sus rivales uno tras otro. En la vuelta 7, adelantó a su compañero de equipo Bezzecchi para situarse en posición de podio, antes de obligar a Marquez a abrirse al inicio del siguiente giro para volver a subir al segundo puesto.

En ese momento, Acosta tenía una cómoda ventaja de 2,5 s, con Martin incapaz de recortar distancias con su liderato.

Pero con la victoria aparentemente al alcance, Acosta cometió un raro error al entrar en la curva 2 y se fue al suelo, entregando a Martin una victoria sorpresa.

El campeón de 2024 recibió la bandera a cuadros con un segundo completo de ventaja sobre Marquez, recuperando el liderato del campeonato por tres puntos.

Por detrás del dúo, Bezzecchi completó el podio con la otra Aprilia oficial.

Más información próximamente

SPRINT

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 14

20'57.387

12
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 14

+1.026

20'58.413

1.026 9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 14

+1.675

20'59.062

0.649 7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 14

+3.495

21'00.882

1.820 6
5 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 14

+4.447

21'01.834

0.952 5
6 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 14

+5.142

21'02.529

0.695 4
7 France J. Zarco LCR 5 Honda 14

+5.895

21'03.282

0.753 3
8 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 14

+6.810

21'04.197

0.915 2
9 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 14

+7.233

21'04.620

0.423 1
10 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 14

+9.228

21'06.615

1.995
11 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 14

+11.580

21'08.967

2.352
12 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 14

+13.050

21'10.437

1.470
13 Italy L. Marini Honda 10 Honda 14

+15.076

21'12.463

2.026
14 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 14

+18.373

21'15.760

3.297
15 Japan T. Nakagami Honda 30 Honda 14

+19.201

21'16.588

0.828
16 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 14

+20.503

21'17.890

1.302
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 14

+20.964

21'18.351

0.461
18 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 14

+21.054

21'18.441

0.090
19 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 14

+22.646

21'20.033

1.592
20 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 14

+26.053

21'23.440

3.407
dnf Spain P. Acosta KTM 37 KTM 13

+1 Vuelta

19'51.518

1 Vuelta Retirada
dnf Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 10

+4 Vueltas

15'24.941

3 Vueltas Accidente
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