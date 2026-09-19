Martín se recupera y gana la sprint de MotoGP en Austria tras sorprendente caída de Acosta
Un importante error no forzado le niega la victoria a Acosta en casa de KTM mientras Martín completa una remontada espectacular para recuperar el liderato en soledad del campeonato sobre Marc Márquez.
Jorge Martin logró una victoria improbable en el sprint del Gran Premio de Austria después de que Pedro Acosta se cayera cuando lideraba a falta de tres vueltas.
Acosta parecía encaminado a ganar el sábado ante la afición local de KTM, tras aprovechar una batalla temprana entre Martin y Marc Marquez para hacerse con el liderato en la primera vuelta.
El piloto de 22 años lideraba por casi tres segundos cuando tiró su KTM en la curva 2 en la vuelta 12 de 14, entregando a Martin —que terminó la primera vuelta en octavo— la victoria en el Red Bull Ring.
Al inicio de la carrera, Martin salió limpiamente desde la pole position, pero se fue demasiado largo en la curva 1, quedando bajo una fuerte presión de Marquez en la recta siguiente.
Los dos rivales por el campeonato se tocaron en la curva 2, con Marquez lanzándose al liderato mientras Martin se quedaba sin pista y caía en la clasificación.
Acosta también salió muy beneficiado del incidente, recuperándose hasta la segunda posición después de caer por detrás de Marco Bezzecchi hasta la cuarta en la salida.
Al llegar a la curva 3, Marquez apuró la frenada por una fracción, y Acosta metió su KTM por el interior para ponerse al frente.
Una vez en cabeza, Acosta amplió rápidamente su ventaja, logrando un margen de un segundo en solo tres vueltas.
Mientras tanto, Martin venía remontando después de caer a la octava posición en la primera vuelta, superando a sus rivales uno tras otro. En la vuelta 7, adelantó a su compañero de equipo Bezzecchi para situarse en posición de podio, antes de obligar a Marquez a abrirse al inicio del siguiente giro para volver a subir al segundo puesto.
En ese momento, Acosta tenía una cómoda ventaja de 2,5 s, con Martin incapaz de recortar distancias con su liderato.
Pero con la victoria aparentemente al alcance, Acosta cometió un raro error al entrar en la curva 2 y se fue al suelo, entregando a Martin una victoria sorpresa.
El campeón de 2024 recibió la bandera a cuadros con un segundo completo de ventaja sobre Marquez, recuperando el liderato del campeonato por tres puntos.
Por detrás del dúo, Bezzecchi completó el podio con la otra Aprilia oficial.
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SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Retirada
|Puntos
|1
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|14
|
20'57.387
|12
|2
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|14
|
+1.026
20'58.413
|1.026
|9
|3
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|14
|
+1.675
20'59.062
|0.649
|7
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|14
|
+3.495
21'00.882
|1.820
|6
|5
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|14
|
+4.447
21'01.834
|0.952
|5
|6
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|14
|
+5.142
21'02.529
|0.695
|4
|7
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|14
|
+5.895
21'03.282
|0.753
|3
|8
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|14
|
+6.810
21'04.197
|0.915
|2
|9
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|14
|
+7.233
21'04.620
|0.423
|1
|10
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|14
|
+9.228
21'06.615
|1.995
|11
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|14
|
+11.580
21'08.967
|2.352
|12
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|14
|
+13.050
21'10.437
|1.470
|13
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|14
|
+15.076
21'12.463
|2.026
|14
|P. Espargaró Tech3
|44
|KTM
|14
|
+18.373
21'15.760
|3.297
|15
|T. Nakagami Honda
|30
|Honda
|14
|
+19.201
21'16.588
|0.828
|16
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|14
|
+20.503
21'17.890
|1.302
|17
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|14
|
+20.964
21'18.351
|0.461
|18
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|14
|
+21.054
21'18.441
|0.090
|19
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|14
|
+22.646
21'20.033
|1.592
|20
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|14
|
+26.053
21'23.440
|3.407
|dnf
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|13
|
+1 Vuelta
19'51.518
|1 Vuelta
|Retirada
|dnf
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|10
|
+4 Vueltas
15'24.941
|3 Vueltas
|Accidente
|Ver los resultados completos
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