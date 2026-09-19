El campeonato de MotoGP tras la sprint de Austria: Jorge Martín relega a Marc Márquez

Jorge Martín vio cómo Marc Márquez le alcanzaba en el campeonato en Misano, e incluso pasaba a estar oficialmente por delante gracias a un mayor número de victorias. Parecía que Márquez iba a abrir brecha este sábado en el Red Bull Ring en las primeras vueltas del sprint, pero la remontada del piloto de Aprilia le permitió volver a ponerse por delante de su compatriota, y la caída de Pedro Acosta incluso le dio la victoria.

Martín sumó así tres puntos más que Márquez, que se convierten en su ventaja en el campeonato. Marco Bezzecchi sigue tercero, ahora a 38 puntos del líder. Fabio Di Giannantonio, cuarto, está a 63 puntos. Aventaja a Ai Ogura, que este sábado alcanzó a Pedro Acosta, mientras que Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia y Fermín Aldeguer completan el top 10. Fabio Quartararo ocupa la 15.ª plaza, dos posiciones por delante de Johann Zarco.

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En el campeonato de constructores, la lucha entre las marcas italianas se intensifica, ya que Aprilia vuelve a ponerse por delante de Ducati por un solo punto. KTM sigue tercera, por delante de Honda y Yamaha.

Aprilia aumenta aún más su ventaja en el campeonato de equipos, por delante de la estructura oficial de Ducati y Trackhouse.

Campeonato de pilotos tras el sprint del GP de Austria (15/22)

Campeonato de constructores tras el sprint del GP de Austria (14/22)

Pos. Constructeur Points 1 Aprilia 422 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 12 2 Ducati 421 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 9 3 KTM 252 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 1 4 Honda 140 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 3 5 Yamaha 84 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 -

Campeonato de equipos tras el sprint del GP de Austria (14/22)

Pos. Équipe Points 1 Aprilia Racing Team 534 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 19 2 Ducati Team 430 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 13 3 Trackhouse Racing Team 408 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 6 4 Red Bull KTM Factory Racing 293 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 1 5 Team VR46 279 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 - 6 Gresini Racing 274 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 7 7 Honda HRC 129 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 - 8 Tech 3 107 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 - 9 Team LCR 103 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 3 10 Yamaha Factory Racing 85 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 11 Pramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 -