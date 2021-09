Quartararo se baja de los candidatos al podio el domingo en Aragón

Alcañiz.- Solo una vez este año Fabio Quartararo no estuvo en la primera fila de la parrilla de salida, precisamente en la segunda carrera del campeonato, en Doha, que acabó convirtiéndose en su primera victoria de la temporada.

Así que el francés está en sus números habituales, los que le han llevado a terminar este año ocho veces en el podio, una meta que, sin embargo, no ve factible para este domingo.

“Sabía que a una vuelta era bastante rápido. El año pasado ya hicimos la pole aquí, pero las Ducati no eran tan rápidas entonces. Ha sido algo inesperado para mí, pero estoy contento con el tiempo que he hecho porque creo que es el mejor que podía conseguir. En la última curva puedo mejorar, hay una combinación de factores que nos hace ir lentos ahí. Mañana trataremos de mejorar y trabajar el pilotaje en la última curva pensando en la carrera”, valoró de entrada el francés.

“No me marco un objetivo claro para mañana. Quiero divertirme, sería fantástico luchar por el podio, pero para ser sincero no siento que tenga suficiente ritmo para estar en esa batalla”, aseguró.

“Intentaré mantenerme enganchado a los pilotos de delante y pelear hasta el final. Pero tenemos que ser capaces de dar un paso adelante en el warm up para poder pensar en luchar por el podio”, insistió.

Una de las claves, si no la más importante, será la gestión del consumo de la goma y acertar en el compuesto para la carrera, sobre todo en la rueda trasera.

“Me ha impresionado mucho el rendimiento de la goma blanda trasera. Salí en el FP4 con el duro y no me gustó. Lo cambié por un blando usado y ha trabajado bien, pero creo que aún tengo cosas que hacer mañana por la mañana antes de la carrera para dar un paso adelante en la última curva para poder luchar con los de delante”.

Quartararo insistió en que el último sector del circuito es el que más le cuesta, concretamente la última curva de entrada a meta.

“Es un tipo de curva que nos cuesta mucho a las Yamaha, es muy larga, como en Sachsenring. Perdemos mucho giro al principio y me cuesta ser agresivo en la entrada. No me siendo muy bien, intentaré algo distinto”, dijo.

“Quiero comprobar los datos de Franco Morbidelli del año pasado. Vamos a tratar de hacerlo como él porque iba muy rápido en ese punto”, admitió.

Repreguntado por las opciones del neumático, el francés dio su combinación ideal.

“He utilizado el duro en el FP4 y no me ha funcionado, así que no lo tengo en el abanico de posibilidades, mi elección para la carrera es el duro delantero y blando trasero”, destapó.

Por segunda carrera, Fabio tuvo como compañero de box a Cal Crutchlow, y le preguntaron si estaba siendo una ayuda o si preferiría que el británico se centrara más en su trabajo de test rider.

“Estoy presionando a Yamaha para hacer más test. Hay algo que nos falta. Vemos a muchos pilotos haciendo test en otras fábricas y es algo muy importante. Cal quiere hacerlos y no los estamos haciendo. Tenemos que probar la nueva moto del año que viene”, avisó.

En la próxima carrera, El Diablo estrenará nuevo compañero de box, el tercero del año tras Maverick Viñales y Crutchlow, el italiano Franco Morbidelli, que reaparecerá tras la lesión y lo hará como nuevo piloto oficial.

“Lo que más le costará será regresar, no la moto. Es muy parecida a la que estaba utilizando, se va a adaptar rápido a la moto. Lo que le costará más es que se ha saltado muchas carreras y no está al cien por cien. Tendrá más dificultades físicas que de adaptación”, sentenció el líder del Mundial.