Bagnaia quiere una carrera "despejada" en busca de su primer triunfo

Alcañiz.- El de Ducati consiguió su segunda pole position de la temporada, tras la de Qatar en la primera carrera del curso, y también la segunda desde que está en MotoGP, donde sigue persiguiendo su primera victoria tras tres años.

Motorland, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Aragón, parece un escenario idóneo para acabar con esa tendencia y, de momento, el italiano logró adjudicarse la pole position, el mejor punto de partida para buscar la victoria.

“Ha sido una vuelta perfecta. En el primer sector ya iba cuatro décimas por debajo de mi mejor tiempo hasta entonces. La moto nos ha ayudado mucho en la entrada en las curvas. Comparé los datos de Jorge Martín en el último sector, que lo estaba haciendo mejor que yo hasta ese momento, y hemos podido hacerlo igual que él. No me lo esperaba y estoy muy contento”, admitió Bagnaia, que batió la mejor marca de siempre en Aragón (1:46.322) completando un doblete de Ducati en parrilla.

“Al llegar aquí el jueves tenía muchas dudas. Pensaba mucho en cómo ser rápido en este circuito en el que siempre he tenido dificultades, pero desde el FP1 mis sensaciones mejoraron mucho. Desde Silverstone no he cambiado nada y me he sentido bien sobre la moto, solo intenté ser más competitivo a nivel de pilotaje”, argumentó.

“Es un gran día para Ducati. Miller, Martín, Zarco, Bastianini… todas las Ducati estamos en el top 10 excepto la de Marini. Sin duda es un gran resultado”, destacó el trabajo de la marca de Bolonia.

De cara a la carrera, este circuito pide mucha gestión de los neumáticos para poder mantener el agarre hasta el final.

“Creo que el neumático blando trasero nos aporta una buena combinación de agarre y constancia. El duro no iba mal, pero tenía más calaje que la goma blanda. He hecho muchas vueltas en el FP4 y se mostró constante a nivel de ritmo, probando diferentes mapas de potencia, así que creo que puede llegar al final”, valoró.

“Puedes ir a tope toda la carrera porque es posible gestionar el agarre en este circuito. He empujado y todo me salía cómodo. He rodado con un buen ritmo con 26 vueltas en el neumático, tres más que la distancia de carrera. He visto el ritmo de Márquez, que es muy competitivo, pero nosotros también tenemos un paso para luchar hasta el final”, advirtió.

Hasta ahora, tanto el año pasado como este, Pecco estuvo ante grandes oportunidades para ganar carreras, pero por un motivo u otro no pudo lograrlo.

“No pienso en que vayamos a tener mala suerte mañana. Espero tener una situación normal, en Silverstone tuvimos un problema con el neumático y esta vez ya no me toca a mí. Espero tener una carrera tan despejada como todo el fin de semana hasta ahora”.

Le insistieron si era ya la hora de ganar una carrera.

“Yo no lo sé. Mañana espero salir bien, tratar de marcar mi ritmo y ver qué ocurre en las primeras 17 o 18 vueltas. Pienso que en la última parte de la carrera algo puede cambiar. Todo depende del consumo de goma, y creo que ahí seremos fuertes. Si soy fuerte y gano será fantástico, pero lo importante es estar delante toda la carrera y llegar al final con opciones”, trató de calmar los ánimos.

“Este fin de semana se parece un poco al de Mugello. Las sensaciones son muy buenas, pero ya me he sentido así este año y hemos tenido problemas o cometido errores. Es difícil saber si estoy preparado para ganar, no me puedo aventurar a eso, pero todo se está cuadrando muy bien y el ritmo es muy bueno. No sé si seré capaz de ganar, pero tenemos una gran oportunidad de conseguirlo aquí mañana”.

Lo que está claro es que la Ducati ha dado un paso adelante mayúsculo del pasado año a este en este circuito.

“Ducati ha trabajado mucho con esta moto y todo es mejor que el año pasado. Este fin de semana siento que puedo hacer lo que quiero con la moto, así que no he tocado nada de puesta a punto desde el FP1 y todo está funcionando muy bien”, finalizó.