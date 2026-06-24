Ducati confirma la salida de Pecco Bagnaia, que va rumbo a Aprilia
Un día después de anunciar la renovación de Marc Márquez, Ducati hizo oficial la salida de Pecco Bagnaia, que el año que viene formará pareja con Marco Bezzecchi en el taller oficial de Aprilia, y que será reemplazado por Pedro Acosta.
El desembarco de Pedro Acosta en la marca de Borgo Panigale debería oficializarse de forma inminente. La marcha de Pecco Bagnaia y la llegada del murciano supondrá que la compañía boloñesa no alineará en su equipo de fábrica a ningún piloto italiano en 2027, algo que no sucedía desde hace más de 15 años, en 2010, cuando Casey Stoner y Nicky Hayden coincidieron en el garaje de las motos rojas.
Como ha quedado claro en el comunicado emitido este miércoles, Ducati quiere despedir como se merece al corredor más exitoso de su historia. Su papel fue determinante en el objetivo del fabricante de conseguir que su prototipo diera el último paso adelante, después de que el desarrollo de la mano de Andrea Dovizioso se enquistara un poco.
En los ocho años que habrá competido sobre una Desmosedici, seis de ellos en la estructura de fábrica, el turinés será recordado para siempre como el protagonista que devolvió la corona al constructor italiano en 2022, 15 años después de que lo lograra Casey Stoner. Luego llegó el segundo título (2023), con un acumulado total de 31 victorias, 63 podios y 28 pole position.
El pulso cerrado por el Mundial que mantuvo en 2024 con Jorge Martín se lo terminó llevando el madrileño, por aquel entonces en Pramac, antes de que el desembarco de Marc Márquez, que alteró el statu quo establecido y puso Ducati patas arriba, circunstancia que dejó al #63 en una situación delicada, que derivó en su adiós.
Gigi Dall'Igna, Equipo Ducati
Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images
"Pecco es uno de esos pilotos con los que la chispa surgió de inmediato. Le buscamos y le quisimos desde muy joven para construir un proyecto a su alrededor. Un chico rápido y, sobre todo, inteligente. El objetivo era conseguir llevar la Desmosedici al máximo de sus capacidades. Y lo hemos logrado", le piropea Gigi Dall'Igna, director general de la división de carreras de Ducati.
"En las relaciones no siempre es fácil reconocer y comprender cuándo un ciclo se cierra y es necesario cambiar. El profundo vínculo de afecto mutuo que nos une no cambiará y será la clave para gestionar lo que queda de temporada", anticipa el ingeniero.
"El título de 2022 tiene para mí un valor especial, ya que supuso la culminación de una operación de reestructuración de Ducati que nos permitió volver a ser protagonistas tras un periodo indudablemente difícil”, añade, por su parte, Claudio Domenicali, CEO de la marca.
A pesar de valorar muy seriamente su fichaje por Yamaha, las dudas acerca del proyecto de la firma japonesa durante la última pretemporada, y el interés mostrado por Aprilia, le llevaron a tomar la decisión de vincularse a la escudería de Noale, donde se alineará al lado de Marco Bezzecchi, uno de sus grandes amigos dentro del paddock, y compañero de la academia de pilotos de Valentino Rosso (VR46). De esta forma, Bagnaia pasará a subirse a la RS-GP que ahora mismo conduce Martín, que en los próximos días debería recibir la bienvenida por parte de Yamaha.
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