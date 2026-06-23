Ducati confirma la renovación de Marc Márquez hasta 2028

El comunicado sobre la continuidad del actual campeón como buque insignia de la marca de Borgo Panigale es el primero de los que se deben desencadenar a lo largo de las próximas horas, y días. Se espera que Ducati informe próximamente de la llegada de Pedro Acosta al otro lado del taller, donde los dos españoles formarán una pareja que se anticipa explosiva a partir del próximo curso.

La renovación de Marc Márquez llega cuando el catalán pasa por el mejor momento de la temporada, después de encadenar dos triunfos consecutivos, en Hungría y el domingo pasado, en Brno, donde dejó entrever que la recuperación de su maltrecho hombro derecho, operado por séptima vez hace poco más de un mes, va por buen camino.

A pesar del ruido que algunos trataron de hacer al insinuar que la tardanza en el anuncio de su continuidad implicaba que el piloto de Cervera (Lleida) tenía dudas acerca de su intención de seguir compitiendo, Motorsport.com entiende que el acuerdo entre el #93 y Ducati se selló hace meses, tal y como se adelantó el pasado 19 de enero, y que la razón principal para mantenerlo en secreto hay que buscarla en la negociación entre MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), el promotor del certamen, y los fabricantes y escuderías participantes.

Esta renovación llega después de un primer ejercicio memorable tanto para Ducati como para Márquez, que culminó de forma brillante una recuperación histórica, con la consecución de su séptimo título, el quinto en MotoGP, después de una sequía que se alargó durante un lustro (2020-2024).

Tras resolver su salida de Honda, con quien pactó romper el contrato que le vinculaba para 2024, el leridano fichó por Gresini, que le sirvió de plataforma de lanzamiento hacia la estructura oficial de la compañía de Bolonia, con quien firmó 11 victorias en carreras largas y 14 en las cortas, con diez dobletes acumulados, siete de ellos consecutivos.

Marc Márquez se ha convertido en el simbolo de Ducati en MotoGP Foto de: Ducati Corse

Márquez llegará a los 35 años enfundado en el mono de Ducati, a la espera de que su condición física se lo permita. Como en todos los acuerdos, es muy probable que este también contemple la posibilidad de que ambas partes puedan pactar una resolución, en el supuesto de que se produzca algún infortunio.

"Sono rosso", proclama Márquez en la nota oficial, publicada este martes por la mañana. "Estoy muy feliz de renovar con el equipo Ducati, y de seguir formando parte de esta familia. Cuando decidí venir, lo hice convencido de que era el proyecto más competitivo. Ellos apostaron por mí y construimos una relación basada en la confianza y el trabajo. En esta renovación han vuelto a demostrarlo, respetando mis tiempos y dándome la tranquilidad necesaria para tomar la decisión correcta", relata el corredor, que actualmente figura el cuarto en la tabla general, a 40 puntos de Marco Bezzecchi, el líder.

"En nuestro primer año juntos luchamos por el título y lo ganamos, un logro de un valor incalculable que confirmó el camino que habíamos elegido. Sigo compitiendo porque me apasiona este deporte y porque quiero seguir luchando por objetivos grandes. Estoy convencido de que este es el lugar adecuado para hacerlo. Mientras esté aquí, daré el máximo para volver a pintar el futuro de rojo”, advierte el multicampeón, piropeado por Gigi Dall’Igna, el director general de Ducati.

"Confianza: la relación entre Ducati y Marc parte de aquí. Nos buscó primero, nos eligió después y hoy estamos felices de poder decir que estamos diseñando un futuro juntos, más rojo que nunca", celebra el reputado técnico.

"Como ingeniero", prosigue; "trabajar con él me ha impresionado. Ha llevado la Desmosedici al máximo de sus prestaciones, exaltando todos sus componentes. Las ambiciones no cambian y estoy contento de poder vivir, tanto deportiva como humanamente, un nuevo capítulo de esta historia junto a Marc", cierra Dall'Igna.