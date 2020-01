Dovizioso: "Espero luchar por el título; no pienso en el contrato"

Después de ser el primero del resto durante los tres últimos años, en su octava temporada en Ducati Andrea Dovizioso espera poder dar un paso adelante y acabar luchando por el título de campeón del mundo de MotoGP.

Este jueves, en el ‘Palazzo Re Enzo’ de Bolonia, Dovi atendió a los medios en las horas previas a la presentación de la Desmosedici 2020, el arma con la que dispondrá para plantar cara al ocho veces campeón, Marc Márquez, que se recupera de una complicada lesión de hombro.

El italiano necesita algo más si quiere batir al español, que es la referencia.

“Si lo queremos ver de un modo objetivo y lógico partimos de que Márquez ha logrado el título en 2019 con 140 puntos de ventaja. Debemos ganarle a él. Pero en mi opinión no es exactamente así. Él es el piloto a batir, pero cada año tiene su propia historia. Siempre hay cambios en todos los sectores. Desde lo neumáticos hasta los carenados, que serán diferentes para todos. Hay muchos signos de interrogación para todos y nadie puede conocer la dinámica. Necesitamos concentrarnos en tomar las decisiones correctas con el material del que disponemos. Trabajar en los pequeños detalles para afinar la moto y llegar de la mejor manera posible al inicio de la temporada. Esperamos luchar por el título y no solo terminar en segundo lugar”, dijo Dovizioso.

Para afrontar esta nueva temporada, en la que termina contrato con la fábrica italiana y más que nunca su continuidad se pone en tela de juicio, Dovi ha decidido cambiar el diseño de su casco.

"Los cambios se hacen cuando hay un sentido. Trabajé con mi antiguo fisioterapeuta, el artista apodado 'Grizzly'. Tiene muchas ideas, me conoce bien y cuando quieres hacer cambios tiene las ideas correctas. Sea el nombre en la parte inferior, el diseño del número del número o el casco. La fuente del número deriva del utilizado en la moto de motocross. Me gustó y por eso lo cambiamos”, dijo quitando importancia al asunto.

La nueva gráfica del casco incluye el dibujo de Pegaso.

“El sentido del casco... Si lees quién fue Pegaso, fue ideado en 1986, cuando yo nací. Era un caballo blanco alado. El discurso y la sensación de los caballos continúa. Estéticamente podría estar bien y Starline (diseñador) hizo un gran trabajo. No será fácil entender que es el casco de Pegaso debido a los patrocinadores, pero los ojos se verán particularmente bien y creo que será hermoso en la televisión”, añadió.

El italiano no se mostró muy hablador, consciente de que hasta que no se midan las motos 2020 en pista, no hay mucho que opinar. Sí habló, aunque sin mucha decisión tampoco, en referencia a su último año de contrato.

“Estoy más tranquilo este año que el pasado. En el sentido de que trato de vivir al día. Es importante porque puede ayudarme a lograr mis resultados sin pensar en el contrato y esas cosas. Los resultados marcan la diferencia. Debemos intentarlo para hacerlo lo mejor posible. En Borgo Panigale trabajaron duro para mejorar la moto, hice una gran preparación este invierno y quiero llegar relajado al comienzo de la temporada porque creo que puede ser muy importante hacerlo bien desde el principio”.

“Cualquier cosa puede pasar en el mercado. No es el momento de hablar sobre eso. Lo que importa son los resultados en la pista y tengo que concentrarme en eso. Es un año importante para todos, pilotos y equipos. Es un mercado muy abierto en el que todo puede suceder, o no. Pero, sinceramente, ahora nada cambia para mí”.

También le preguntaron qué novedades va a presentar la Desmosedici.

“No puedo definir el trabajo en la nueva moto. Hemos recibido comentarios de los últimos test, pero aún no hemos definido el material. Espero poder hacerlo en Malasia. Llegarán noticias, pero no sé cuándo. Estamos en una situación en la que no tenemos que alterar todo. Es cuestión de detalles. Todavía no es suficiente. Dependerá de muchos factores, entre otros, cómo trataremos las noticias y qué elecciones tomaremos. Es la quinta evolución de la motocicleta 2016”, añadió.

Le pidieron a Dovi que pusiera un título a la temporada que empieza.

“Lo que escribí en el mono. Impertérrito. ¡No, es broma!. Es una definición que va bien con mis características”.

“Es una temporada de desafíos para mí. Estoy tranquilo y enfocado en el trabajo. Por mi cuenta y qué hacer en la moto. Comenzamos a prepararnos a finales de diciembre. Ya llevo muchas semanas entrenando. Estoy listo y relajado. Será esencial llegar a los test bien y tendremos que definir el material ya probado y el nuevo. Tendré que llegar allí en esta situación”.

Por último, pidieron a Dovi una predicción de cómo creía que iba a desarrollarse la temporada.

“En 2018 terminamos la temporada siendo muy rápidos, mientras que en 2019 no comenzamos de la misma manera. No éramos tan fuertes. Por varias razones. Está claro lo que sucedió, y así fue. Así que tener demasiadas expectativas o decir ciertas cosas, ahora no tiene sentido. Cualquier cosa puede pasar desde ahora hasta las primeras carreras que pueden alterar toda la temporada. Hacer predicciones ahora no tiene sentido. Si uno está tranquilo y da lo mejor de sí, entonces los resultados llegan”, cerró el de Forli.

