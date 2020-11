Dovizioso, aliviado con su salida de Ducati

El italiano, que cuenta con 15 victorias en la categoría reina del motociclismo, lleva en Ducati desde 2013, y ha ganado 14 veces con ellos, acabando subcampeón del mundo en tres ocasiones, entre 2017 y 2019.

Pero la relación entre Ducati y Dovizioso se fue enfriando hasta romperse en 2020, y 'Dovi' se tomará un año sabático en 2021, tras haber anunciado su salida del fabricante de Bolonia en agosto. El #04 se ha mostrado reticente a profundizar en la amarga relación entre él y Ducati, pero dio alguna pista este domingo.

"Muy, muy positivo", respondió cuando se le pidió que reflexionara sobre sus ocho años con Ducati. “Creo que puedo estar muy feliz teniendo en cuenta dónde empezamos. Y todo el mundo lo olvida y es difícil recordar cómo era la situación hace ocho años, cómo era la situación hace siete. Pero yo lo recuerdo muy bien. Así que sí, estoy muy feliz por eso".

“Está claro que no pudimos ganar el título, y esa habría sido la situación perfecta, pero estoy más feliz que algunas personas en Ducati y eso es algo con lo que estoy realmente decepcionado, porque no celebramos y no disfrutamos al máximo los tres años especiales que hicimos, lo vivimos de forma normal".

"Eso es algo que no me hace feliz. Todo puede afectar la decisión y la razón por la que estamos en esta situación”.

Dovizioso acabó sexto en el GP de Portugal el domingo, lo que le dio el cuarto puesto en el campeonato. Ese era su objetivo antes de la ronda final, pero un resultado que no cree que sea importante dado su objetivo de ser campeón antes de empezar el curso, y admite que se siente ciertamente aliviado ahora que su etapa en Ducati ha terminado.

“Al final, con la sensación que tuve en esta temporada, ser cuarto es otra confirmación de que mi filosofía y mi mentalidad sobre el campeonato funcionan”, añadió. “Pero es obvio que la sensación no era buena para luchar realmente por el título, así que me decepcionó. Echaré muchas cosas de menos porque tengo una muy buena relación con algunas personas dentro de Ducati, mi equipo".

“Cuando vives ocho años con algunas personas y logras algunas victorias geniales, la relación se vuelve muy, muy bonita. Seguro que echaré de menos muchas cosas, pero por otra parte también me siento aliviado en este momento porque hay otras cosas que no me gustan tanto en esta situación".

“Al acabar con esto, me siento como más ligero, me siento bien. No siento que quiera continuar en esta condición".