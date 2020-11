Mir después de su abandono en Portugal: suerte que ya era campeón

El de Suzuki llegó como campeón al Gran Premio de Portugal y tras un viernes normal, tirando a discreto, las cosas se fueron complicando cada vez más el sábado hasta culminar, este domingo, con el abandono de la carrera de Portimao.

De haber llegado a la última carrera necesitando algún punto para cerrar el campeonato, hubiera sido dramático para el corredor mallorquín.

“He tenido un problema con la electrónica debido a un impacto con otros pilotos (Bagnaia y Zarco) y me he retirado. No es la mejor manera de acabar el año, pero así son las carreras”, introdujo Mir en su encuentro virtual con los medios.

“El problema es que me fallaba el control de tracción de forma intermitente, y eso es peligroso porque me entraba y me salía, y se iba agravando con el desgaste de las gomas”, abundó el de Suzuki.

A Mir le vino a la cabeza durante el fin de semana la suerte de haber cerrado el campeonato con antelación.

“Lo he pensado unas cuantas veces, porque ha sido un desastre. El viernes teníamos la moto a punto, pero unos problemas internos el sábado muy fuertes, de los que no puedo hablar, nos equivocó en la dirección. Hoy, unos toques con otros pilotos… ¡ha sido un desastre!, pero me quedo con las primeras vueltas de la carrera, que han sido buenas”, dijo en referencia a que remontó del 20º puesto al 12º en el primer giro.

En el momento del resumen de la temporada, Mir destacó su gestión de la presión.

“Lo que quiero conservar para el próximo año es la gestión de decisiones bajo presión, es lo que quiero mantener. Lo que tengo que mejorar es la clasificación y la velocidad, creo que tenemos margen de mejora en esos aspectos”.

“Ahora tengo muchas ganas de hacer motocross. La vida de un piloto durante el invierno es muy tranquila, coger la mejor forma posible y prepararme para el próximo año”.

También llega el momento de preparar, en la fábrica, la moto del año que viene, con la que Mir defenderá el título.

“Viendo que no se puede cambiar el motor en 2021, la parte que se puede mejorar es el chasis y la electrónica, eso es lo que le pido a Suzuki, que mejoren en ese aspecto, sobre todo en velocidad, tener una moto más rápida”, insistió el mallorquín.

