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MotoGP GP de Qatar
Bezzecchi no se rinde: quiere mantener viva la lucha por el título en Qatar
El piloto de Aprilia es consciente de que será muy difícil mantener abierta la lucha por el Mundial hasta el final, también porque el año pasado en Qatar el líder Marc Márquez logró el doblete y él sufrió.
Matteo Nugnes
Publicado: 5 nov 2026, 21:34
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Marco Bezzecchi sigue aferrado a las matemáticas, pero por el momento no quiere saber nada de ondear la bandera blanca en la lucha por el título 2026 de MotoGP, aunque en los últimos 12 GP su desventaja respecto al líder Marc Márquez habla de un -169 que lo ha llevado a perseguirlo a 67 puntos, cuando en cambio tenía 102 de ventaja tras la clamorosa victoria de Mugello.
Con apenas 111 puntos aún en juego, el piloto de Aprilia es consciente de que haría falta más que un milagro para salir vencedor en Valencia. Pero, de momento, el primer paso sería evitar que el rival de Ducati pueda sumar ocho puntos más que él este fin de semana en Qatar, porque eso lo excluiría de la contienda a falta de dos carreras.
"Obviamente es una situación difícil. La distancia es bastante amplia a solo tres carreras del final, pero mi objetivo es intentar ir lo más rápido posible para mantener viva la lucha. No será fácil", dijo Bezzecchi en la rueda de prensa que abrió el fin de semana de Lusail.
"Marc, el año pasado aquí fue realmente, realmente rápido y ganó ambas carreras. Nosotros todavía sufríamos y éramos bastante lentos, pero ahora la situación es muy diferente y, si todo va bien, podremos intentar luchar con los pilotos de cabeza", añadió.
En ese momento, se le hizo notar que ya en la carrera pasada, en Malasia, también se interpusieron otros rivales entre él y el #93, como Pedro Acosta y Ai Ogura, así que la batalla podría ser reñida también a las puertas de Doha: "Bueno, es difícil como siempre. En fin, todos conocen el nivel de Marc, pero también el de todos los demás pilotos de MotoGP. Así que será duro, pero daré lo mejor de mí".
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Entre otras cosas, también en Lusail el año pasado había sufrido bastante, sin poder hacerlo mejor que dos novenos puestos. Pero también es cierto que se trataba de una de las primeras carreras a lomos de la Aprilia, con la que todavía tenía que construir ese feeling que luego lo llevó a "casarse" con la RS-GP el día del anuncio de la renovación del contrato para las dos próximas temporadas.
"Sí, el año pasado fue un poco como cuando te vas a vivir con tu novia la primera semana. Todavía discutíamos continuamente. Ahora nuestra relación va mucho, mucho mejor, y esperamos que aquí sea igual".
Por último, se le pidió que comentara la conquista del título de Fórmula 1 por parte de su gran amigo Kimi Antonelli: "Fue fantástico. En fin, hizo algo increíble. Una temporada increíble. Muchas, muchísimas carreras bonitas, pero sí, en conjunto, todo el año fue fantástico. Así que tengo muchísimas ganas de abrazarlo, junto a su familia, a su padre, a su madre, a su hermana. Tiene una familia maravillosa".
"Ha escrito una página importante de la historia y, para el automovilismo italiano, fue algo que faltaba desde hacía muchísimos años. Ha reavivado el fuego, la pasión, en todos los aficionados italianos de la Fórmula 1. Pero no solo eso, también del motorsport en general. En fin, nos hace vivir un sueño. Es realmente extraordinario", concluyó.
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