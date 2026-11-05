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MotoGP GP de Qatar
Ducatia espera un cierre digno con Bagnaia "de esta historia bellísima"
Al intervenir en EICMA, el consejero delegado de Ducati se detuvo en las dificultades con las que se está cerrando la aventura en Rojo de Pecco. Con Marquez ante su primer match point mundialista en Qatar, también subrayó la grandeza de Marc al no haberse rendido nunca, ni siquiera después de encontrarse a 102 puntos de la cabeza tras el Mugello.
Matteo Nugnes
Publicado: 5 nov 2026, 15:00
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MotoGP ya ha desembarcado en Qatar, para la antepenúltima cita de la temporada, que podría ser ya decisiva y entregar el Mundial a Marc Marquez, en caso de que lograra sumar 30 puntos más que un Jorge Martin lidiando con una lesión y 8 más que Marco Bezzecchi.
Esta semana, sin embargo, Milán ha sido un poco el centro del mundo de las dos ruedas, con la edición 2026 de EICMA, a la que no podía faltar Claudio Domenicali. El consejero delegado de Ducati atendió a los micrófonos de Sky Sport MotoGP, haciendo balance en vísperas de un fin de semana que podría entregar a la Casa de Borgo Panigale su quinto título de pilotos consecutivo. Algo que hace cinco meses, después de la carrera de Mugello, parecía ciencia ficción y que ahora, en cambio, podría hacerse realidad incluso con dos carreras de antelación.
"Ha sido una temporada extraordinariamente emocionante hasta ahora y todavía quedan tres carreras. Debo decir que empezamos con una dificultad enorme, también a causa de Marc, que ha sido nuestro piloto de referencia esta temporada, pero no estaba bien a principios de año. Las consecuencias de la lesión causada por el accidente con Bezzecchi del año pasado en Indonesia seguían siendo muy fuertes, muy presentes, así que en las primeras carreras no era él", dijo Domenicali.
Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images
"Además estaba este problema del tornillo que no se había fijado bien, así que tuvo caídas muy inexplicables. Se operó, nos saltamos dos carreras y por tanto nos encontramos en Mugello con 102 puntos de desventaja y una temporada que para casi todos estaba irremediablemente comprometida, pero no para Marc ni para el equipo. Creyeron en ello y empezaron a hacerlo bien. También hubo un poco de suerte, porque nuestros rivales tuvieron más problemas de los que habríamos esperado, así que a falta de tres carreras para el final nos encontramos por delante en el campeonato. Ahora, por tanto, hay que hacerlo bien en todas las carreras y veremos si podemos jugárnoslo hasta el final".
Por el contrario, al otro lado del box, hay un Pecco Bagnaia que en la segunda parte de la temporada ya no ha logrado sacar nada en claro. Y es una verdadera lástima que se esté cerrando tan mal un capítulo de la historia de la Roja que ha durado nada menos que ocho años, y que además devolvió el Mundial a las puertas de Bolonia en 2022, con el doblete en 2023. Por eso el ingeniero boloñés espera que en las tres últimas carreras todavía haya espacio para regalarse una satisfacción y despedirse de la mejor manera.
"Sigo pensando que a Pecco no le falta nada, ni talento ni relación con el equipo, y no hemos logrado encontrar el cabo de esta madeja que se ha enredado un poco. Me gusta recordar al Pecco de 2022 y 2023, pero también las 11 carreras ganadas en 2024. Es un chico al que estoy extraordinariamente unido".
"Pero a veces las cosas son así y uno se enreda. Ojalá pudiéramos lograr un buen resultado en Qatar, o en Portimao o en Valencia. Sería realmente la mejor manera de poner un cierre digno a esta historia preciosa, que le ha dado a él y a nosotros dos títulos mundiales. Veremos, estamos todos aquí juntos para intentar hacerlo lo mejor posible".
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Con la perspectiva que da el tiempo, la elección inicialmente muy criticada de apostar por Marc Marquez resultó ser claramente acertada. Sobre todo en esta temporada, que ha sido decididamente más complicada que la dominada en 2025, y en la que el #93 ha demostrado ser un valor añadido realmente importante.
"Creo que Marc ha aportado a Ducati un talento extraordinario, una dedicación increíble y un gran espíritu de equipo. Él nunca se rindió ni siquiera en los momentos más complicados y siempre dijo que este era un campeonato que tendríamos que disputar. Claramente, la ambición de todo equipo es tener la mejor moto posible, con el mejor equipo y el mejor piloto en términos absolutos".
"En mi opinión, con Marc debo decir que hemos tenido suerte: creímos en él cuando era el momento y él nos recompensó con carreras que los aficionados a las motos recordarán durante bastante tiempo. Marc ahora tiene más de 30 años, así que está en la fase de madurez y lo ha demostrado con mucha atención y muchas menos caídas. Además, también ha tenido que gestionar esta fase suya con el físico no perfectamente a punto", concluyó.
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