MotoGP GP de Qatar

Martín es declarado 'apto' para disputar la FP1 en Qatar

Jorge Martín ha recibido un 'fit to review' en el GP de Qatar de MotoGP: podrá disputar los Libres 1, pero después deberá someterse a un nuevo chequeo. Raúl Fernández y Fermín Aldeguer tienen el visto bueno para todo el fin de semana.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 5 nov 2026, 13:36

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Jorge Martín podrá disputar los Libres 1 del Gran Premio de Qatar, antepenúltima cita de la temporada 2026 de MotoGP que se celebra este fin de semana en Losail, a expensas de pasar un nuevo chequeo médico tras la sesión. Por el contrario, tanto Raúl Fernández como Fermín Aldeguer han recibido el 'apto' del equipo médico, liderado por el doctor Ángel Charte, para todo el fin de semana.

Por un lado, 'Martinator' sigue peleando por estar en pista, habida cuenta de que las matemáticas aún le mantienen en la pelea por el título, por más que Marc Márquez pueda sentenciar este fin de semana su décima corona si le saca 30 puntos de los 37 que habrá en juego.

En plena pelea con el de Cervera en la carrera sprint de Phillip Island, el madrileño se fue al suelo, fracturándose el radio distal de la mano derecha, sin desplazamiento. Eso le permitió, con trabajo físico de recuperación, intentar correr en Sepang, pero tras completar unas pocas vueltas entre viernes y sábado tuvo que bajarse de su Aprilia antes de la Q1.

Martín voló a España tras ello, y desde el domingo trabajó en casa para seguir recuperándose para la cita de Losail. Este jueves, ha recibido el visto bueno de los médicos para arrancar el fin de semana, y el doctor Charte valorará su estado de salud junto a su equipo al término de la sesión, para darle el visto bueno definitivo para el resto del gran premio.

Visto bueno del que ya disponen tanto Raúl Fernández como Fermín Aldeguer. El de Trackhouse Racing Team podrá correr todo el fin de semana pese a la fractura que tiene en el dedo índice de la mano derecha, precisamente el dedo que utiliza para frenar, daño que le obligó a retirarse en Malasia tras disputar la FP1.

"Raúl Fernández se ha sometido a un reconocimiento médico en el dedo índice derecho, que se fracturó durante la carrera al sprint de Indonesia, realizado por el equipo médico del campeonato en el Circuito Internacional de Losail, y ha sido declarado apto para correr en el Gran Premio de Qatar", indicó su equipo en un escueto comunicado.

Del 'apto' completo también disfrutará Aldeguer, ausente desde el GP de Indonesia en Mandalika con una fractura en la mano derecha. Tras perderse las citas de Australia y Malasia, el murciano volverá a la acción.

Quien no estará presente en el box de Gresini será su compañero, Alex Márquez, que ha aprovechado para operarse de la clavícula derecha que se rompió en Barcelona, en mayo. Iker Lecuona, que venía sustituyendo al de La Ñora, se subirá a la Ducati del vigente subcampeón del mundo. La otra baja por problemas físicos estará en Honda: Jake Dixon sustituirá a Joan Mir después de que el campeón de 2020 sufriera los problemas de visión y mareos que le hicieron retirarse de la competición desde Misano.

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